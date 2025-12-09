Plan Integral Oriente, respuesta al desamparo de más de 10 millones de personas: Azucena Cisneros

Para Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, el diseño y aplicación del Plan Integral Oriente del Estado de México por parte del gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es lo mejor que le podía haber sucedido a más de 10 millones de habitantes de 11 municipios en las últimas décadas.

De acuerdo con lo expuesto por la primera presidenta municipal electa en el municipio más poblado del país (más de 1.6 millones de habitantes, según INEGI), Azucena Cisneros Coss, el Plan está mostrando sus alcances y dando resultados a pocos meses de haber sido puesto en marcha.

“Es un Plan que está golpeando duro al abandono, a la desatención, a la indolencia y, en el caso de Ecatepec, estamos viendo que trabajando en forma conjunta, gobierno federal y municipios, con la misma visión, es posible dejar atrás toda esa apatía y recuperar la dignidad de las personas”, expuso Azucena Cisneros Coss.

Azucena Cisneros Coss agregó que debido a esa suma de esfuerzos a Ecatepec, por ejemplo, se le ha colado en el centro dela transformación pues se han logrado repavimentar 444 kilómetros de vialidades, llevar agua por la red a más de 300 mil familias, colocar 60 mil luminarias, reparar 31 mil baches y contar con maquinaria propia con más de 200 unidades.

“Se dice rápido todo esto, con más de mil obras en un año, pero ha requerido trabajo y, sobre todo voluntad, porque igual se están creando espacios educativos para jóvenes como el Cebetis, o recuperando infraestructura hospitalaria como el Oncológico de Ecatepec, que tenía más de diez años de abandono, entre otras acciones significativas, como la seguridad, donde se ha dado una reducción de 50 por ciento en delitos de alto impacto”; destacó Azucena Cisneros Coss.

Azucena Cisneros Coss sostuvo que en el primer año de gobierno de Ecatepec, uno de los logros más importantes fue poner en marcha la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Azucena Cisneros Coss dijo que la estrategia, basada en el Mando Unificado muestra resultados contundentes pues por primera vez la Marina y la policía municipal operan como una sola fuerza, coordinada con inteligencia, proximidad social y el C7i funcionando 24/7, lo que permitió que los delitos de alto impacto se redujeran hasta 50 por ciento, entre ellos los homicidios dolosos, con 37 por ciento menos, además de salir del top 20 de municipios con mayor índice de feminicidios.

También, la gradual transformación de las vialidades y cáleles de Ecatepec, debidamente repavimentadas, ha sido posible gracias al tren de repavimentación que entregó el gobierno federal, que se sumó a los otros tres equipos con los que cuenta el municipio.

“Cada kilómetro recuperado es posible gracias a los recursos y la rectoría que el Plan Oriente canaliza a nuestro municipio”, afirmó Azucena Cisneros Coss.

Azucena Cisneros Coss menciono que Ecatepec recuperó patrimonio con la adquisición de más de 200 maquinarias propias, como los trenes de pavimentación, camiones y váctors, con lo que ahora se podrán realizar obras por administración, lo que se traducirá en ahorro de recursos.

Resalto que la Administración 2025-2027 también reparó más de 31 mil baches en 275 colonias e instaló más de 60 mil luminarias nuevas, lo que beneficia a miles de ecatepenses, y que para el próximo año habrá mucho más trabajo “porque se tiene una visión clara de la santidad situación de millones y porque se pueden y se quieren hacer la cosas”.

