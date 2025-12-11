Cohete hiere a tres peregrinos durante recorrido guadalupano

Una peregrinación con destino al Santuario Guadalupano de Morelia terminó en incidente la noche de este 11 de diciembre, luego de que un cohete impactó y lesionó a tres personas, entre ellas una menor de edad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas cerca del monumento de Las Tarascas, punto tradicional de paso para los contingentes que se dirigen al templo de San Diego.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil de Morelia, el percance se originó debido a la mala manipulación o falta de conocimientos en el uso de pirotecnia por parte de integrantes de la peregrinación.

El cohete se desvió y terminó explotando entre los asistentes, lo que provocó heridas de distinta consideración.

Paramédicos municipales acudieron de inmediato para atender a los lesionados. Dos de ellos presentaban heridas menores, mientras que una menor resultó con una lesión en el brazo derecho y tuvo que ser trasladada a un hospital para una valoración más profunda.

El incidente ocurrió en uno de los días de mayor flujo de peregrinaciones hacia templos dedicados a la Virgen de Guadalupe. Tan solo en Morelia, en jornadas recientes se han registrado más de 600 contingentes provenientes de diversos municipios y comunidades, todos con destino al Santuario Guadalupano.

Las autoridades locales reiteraron su llamado a los peregrinos para extremar precauciones y evitar el uso de pirotecnia durante los trayectos, especialmente en recorridos que incluyen zonas con alta concentración de personas.

¿Cuáles son los riesgos de la pirotecnia?

El uso de cohetes y fuegos artificiales durante las festividades guadalupanas es una práctica extendida en México, pero también representa riesgos significativos cuando se manipulan sin experiencia o en espacios concurridos.

Las autoridades recomiendan evitar encender cohetes en movimiento, no permitir que menores manipulen pirotecnia y mantener distancia de cualquier artefacto durante su encendido.

De igual forma, Protección Civil recuerda que las peregrinaciones pueden volverse escenarios de riesgo al mezclarse grandes multitudes, fuegos artificiales y falta de capacitación en su manejo.

