Se desploma casi 16% industria de Campeche

La gobernadora , en la apertura de la empresa Cews-Campeche, en julio de 2024.

La actividad industrial en el estado de Campeche, que daría lugar al crecimiento económico, generación de empleo y riqueza del estado, continúa en caída libre y ahora se desplomó 15.9 por ciento en agosto, si se compara con el mismo mes del 2024, con lo cual se ubicó como la segunda entidad con el mayor declive.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que, en cuanto a la variación mensual, con respecto a julio, Campeche tuvo una disminución del 2 por ciento.

El Dato: A TASA anual, los estados donde la actividad industrial presentó mayor ascenso en agosto fueron Michoacán, BCS, Tamaulipas, Colima, Sonora y Aguascalientes.

A tasa anual y con cifras originales, en agosto del 2025 el sector de la construcción en la entidad tuvo una notable contracción del 44.8 por ciento; el de la minería registró una disminución de 11.2 por ciento, mientras que su industria manufacturera cayó 21.5 puntos porcentuales, de acuerdo con el Inegi.

TE RECOMENDAMOS: Cuando regresaba a su domicilio Cazan a una comandante de Culiacán

Por el contrario, 15 entidades aumentaron su actividad industrial y, a la inversa, 17 estados, mostraron caídas anuales. Además de Campeche, los estados de Quintana Roo y Tabasco sufrieron las mayores contracciones.

Recientemente, La Razón publicó que, durante el segundo trimestre del 2025, y con cifras ajustadas por estacionalidad, la actividad económica del estado gobernado por la morenista Layda Sansores tuvo el desempeño más bajo del país, con una reducción de 13.4 puntos porcentuales a tasa anual, con respecto al segundo trimestre del 2024.

En la variación anual sobre su actividad económica, Campeche pasó de 6.1 por ciento en el primer trimestre de 2024 a -8.3 en el segundo trimestre del 2024. Para el tercer trimestre reportó -11.8 y para el cuarto trimestre la cifra fue de -15.4 por ciento. En el primer trimestre del 2025 reportó -16.9 por ciento y en el segundo trimestre, -13.4 puntos.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), difundido también por el Inegi, estableció que, a tasa trimestral, es decir con respecto al primer trimestre de este año, el descenso fue de 1.1 por ciento.

Con cifras desestacionalizadas, la variación trimestral de Campeche pasó de -4.8 por ciento en el primer trimestre del 2024 a -5.2 en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre del 2024 reportó -6.9 y para el cuarto trimestre registró 0.7, y en el primer trimestre del 2025 reportó -6.5 unidades.

De igual manera, su impacto en la variación real de la actividad económica del país, que se obtiene al ponderar las tasas de crecimiento con la participación que cada estado tiene en la actividad económica nacional, es el más alto entre las 32 entidades federativas, con -0.26 unidades.

La caída más importante en el desarrollo económico de la entidad radica en sus actividades secundarias, aquellas que se refieren a la producción de su industria, con 16.9 por ciento menos en relación con el segundo trimestre del año pasado.

En la variación porcentual anual de actividades primarias, Campeche pasó de -10.0 en el primer trimestre a -7.6 por ciento en el segundo trimestre, y en actividades terciarias pasó de 1.0 en el primer trimestre a 0.7 en el segundo trimestre.