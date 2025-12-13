Alejandro Armenta destaca obra comunitaria y gasto histórico en Bienestar en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que el bienestar social y la justicia son el eje de su gobierno, al informar que más del 67% del gasto programable del estado se destinó, durante el primer año, a programas sociales de salud, educación y vivienda.

En un mensaje en desde Puebla capital con motivo de Primer Informe de Gobierno, el mandatario subrayó que esta visión permitió una respuesta inmediata y coordinada ante las lluvias extraordinarias que afectaron a la Sierra Norte, con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el apoyo de la Defensa, la Guardia Nacional, la Marina y dependencias federales y estatales.

De acuerdo con el balance presentado, en un mes se rehabilitaron 689 caminos y carreteras, se atendieron 265 derrumbes y 222 deslaves, y se brindaron más de 1.9 millones de atenciones médicas, además de la aplicación de 59 mil vacunas y traslados terrestres y aéreos para pacientes en situación de riesgo.

Armenta Mier destacó que, durante la emergencia, se contó con 11 helicópteros para labores de rescate y atención, y se otorgaron más de 9 mil 800 apoyos a productores, además de asistencia directa a familias a través del DIF, universidades públicas y privadas, y organizaciones sociales.

Reconoció especialmente el acompañamiento permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la contingencia.

En materia de protección civil y medio ambiente, el gobernador informó que se atendieron más de 300 incendios forestales y se logró una reducción de 64% en la deforestación causada por incendios respecto al año anterior, resultado del fortalecimiento del sistema estatal de prevención y respuesta ante riesgos.

Armenta destaca Programa de Obra Comunitaria en Puebla

El mandatario también resaltó el Programa de Obra Comunitaria, un modelo participativo que, dijo, rompe con la lógica de decisiones centralizadas del pasado y coloca a la ciudadanía en el centro de la planeación y supervisión del gasto público.

A través de este esquema, explicó, se realizan 5 mil obras en zonas de atención prioritaria de los 217 municipios, con una inversión de mil millones de pesos.

Detalló que operan 19 mil 370 comités de obra, que atienden 12 vertientes, entre ellas educación, agua potable, salud, electrificación, drenaje, vivienda y fomento productivo, lo que ha permitido que el desarrollo llegue a todas las regiones del estado.

Armenta subrayó que todos los comités están encabezados por mujeres tesoreras, quienes administran los recursos del programa, como una medida para fortalecer la transparencia, la equidad y la participación comunitaria.

