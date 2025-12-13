‘Nadie puede decir que no era de la CATEM’, dice Esteban Villegas sobre ‘El Limones’

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, afirmó que “nadie puede decir” que Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, presunto operador financiero del grupo criminal “Los Cabrera”, no formaba parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

En entrevista desde el municipio de Gómez Palacio, el mandatario estatal afirmó que “Pedro negó a Cristo tres veces”, en referencia al líder nacional de la organización sindical y diputado de Morena, Pedro Haces Barba, quien se ha deslindado de “El Limones”.

“Nadie puede decir que no era de la CATEM. (...) Pedro negó a Cristo tres veces, y la verdad es que es algo insólito porque todos los que vivimos aquí sabemos que era de la CATEM”, comentó.

Sin embargo, Villegas sugirió que Haces podría no haber estado enterado de las actividades de Rodríguez Ortiz, acusado de extorsionar a comerciantes y ganaderos de Coahuila y Durango.

Recordó incluso que ambos hablaron sobre el ingreso de la CATEM a Durango, cuando la organización ya tenía presencia en la región de La Laguna.

“No sé si el dirigente nacional supiera de lo que estaban realmente haciendo , porque yo llegué a platicar con él porque me dijo ‘oye, vamos a entrar a Durango capital’, y dije ‘no, así no van a poder entrar’”, abundó.

Por otra parte, calificó la detención de “El Limones” como “un golpe muy fuerte para el tema de seguridad” en la Comarca Lagunera, donde sus operaciones eran conocidas desde hace al menos tres años, según el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

Sin embargo, Durango no bajará la guardia, aseguró el gobernador al mencionar algunas acciones para reforzar la seguridad, como la entrega de patrullas, equipos de comunicación y vehículos blindados “para que los criminales vean que también traemos con qué responder”.

“Entonces, el mensaje es decirles: no se metan en La Laguna, no tiene caso que se metan porque los vamos a agarrar, (...) aquí no se los vamos a permitir, sentenció.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr