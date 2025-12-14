Ecatepec impulsa la campaña ‘No está chido’ para prevenir el consumo de drogas

Con ritmo y maestría alumnas y alumnos de la primaria “Alfonso Reyes Ochoa”, ubicada en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, bailaron y tocaron la batería con la campaña “No está chido”, que visita escuelas de Ecatepec impulsada por el gobierno local y asociaciones civiles para prevenir que menores consuman tabaco, alcohol y otras drogas.

La campaña recorre escuelas del Ecatepec para llevar mensajes claros a estudiantes de primarias, secundarias y preparatorias: No al consumo de tabaco, alcohol y drogas, y muestra a niños y jóvenes que pueden hacer cosas distintas.

“Nosotros sabemos lo que no está chido. Y lo que sí está chido es darles opciones que ellos pueden buscar” , afirmó Cintia Concia, baterista argentina e integrante de la Asociación Civil “Volver a Soñar”, quien imparte el taller de percusión en la campaña.

Agregó: “Este tipo de actividades creo que les demuestra a los chicos que pueden o que son capaces de hacer algo diferente. Muchos, con estos talleres, es la primera vez que hacen algo de percusión y como que lo ven primero con miedo y después es relindo ver cómo ellos mismos se despiertan a querer participar y lo mismo con el baile”.

Con talleres de baile, Ecatepec impulsa la campaña "No Está Chido". ı Foto: Cortesía

La joven es integrante de “Volver a Soñar”, que junto con la Fundación Gonzalo Río Arronte y el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas llevan la campaña “No está chido” a escuelas de todo el país.

Rosalba Olivares Trejo, asistente del Departamento de Pueblos Originarios de la Dirección de Gobierno de Ecatepec, informó que la campaña imparte gratuitamente talleres de baile y percusión a los estudiantes, a los que enseñan que “tienen la posibilidad de hacer otras actividades. Y si tienen disciplina, si tienen una pasión, un sueño, ellos pueden hacer lo que quieran y no caer en ninguna de las adicciones”.

Aseguró que “ese es el mensaje que se viene a traer para todos los niños de esta escuela, para que tengan alternativas, para que también los papás vean que a veces no se requiere invertir tanto en económico, sino en tiempo, en apoyar a los niños en una actividad que los saque de caer en cualquier tipo de adicciones”.

La campaña visitó escuelas ubicadas en comunidades prioritarias de Ecatepec, como Santa María Chiconautla, San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Ciudad Cuauhtémoc, Granjas Valle de Guadalupe y Valle de Anáhuac, entre otras.

Elsa Cabrera Zavala, madre de dos alumnas de la primaria “Alfonso Reyes”, consideró que “está muy bien porque los niños necesitan más actividades para conocer todo lo que les hace daño y que los profesores los puedan orientar y los papás también sepamos cómo ayudarlos para que no caigan en las drogas y cosas que no les convienen”.

Ángel Bonifacio Vázquez, director del turno vespertino del plantel, que tiene 198 alumnos, calificó de importante el taller, pues ayuda a alzjar a los menores de las drogas y violencia.

cehr