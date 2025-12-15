¿Quiénes eran las víctimas de la avioneta que se desplomó en Toluca, Edomex?

Un accidente aéreo dejó al menos 7 muertos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca “Lic. Adolfo López Mateos”, en el municipio de San Pedro Totoltepec, en Toluca, Estado de México.

En la tragedia se vio involucrado un jet privado CessnaCitation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca cuando se desplomó.

¿Quiénes eran las víctimas del avión que se desplomó cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca?

Las autoridades informaron que en la aeronave viajaban al menos 10 personas, las cuales ya fueron identificadas; sin embargo, hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de las otras 4 personas.

A continuación, se muestran los nombres de las personas que viajaban en el jet privado Cessna Citation III:

Raúl, de cuatro años

Natalia, de dos años

Ximena, de nueve años

Raúl Gómez Buenfil, de 31 años

Ilse Lizeth Hernández Téllez, de 32 años

Gustavo Palomino Olet, de 50 años

Raúl Gómez Ruiz, de 60 años

Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años

Piloto Juan Carlos Olivares Casas

Copiloto Walding Sánchez Manzano

Los hechos provocaron conmoción, especialmente tras la difusión del video que mostró la espesa columna de humo resultado del incidente. Así como la revelación de las últimas palabras de comunicación del piloto con el Aeropuerto de Toluca.

“Nos estamos desplomando. Papa. Romeo. Oscar”, se escucha en un video que circula en redes sociales sobre el desplome de la aeronave.

Ahora, las autoridades, junto con bomberos de la zona, realizaron el acordonamiento de la zona, para comenzar con las investigaciones para esclarecer qué fue lo que provocó un accidente.

“La atención se lleva a cabo de forma coordinada mediante el C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes y la participación de las corporaciones de emergencia. Participan Bomberos, #SUEM, Seguridad Pública Municipal, SSEM y CRUM”, escribió Protección Civil.

