Aseguran diversos explosivos en Comachuén, Michoacán

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Elementos de seguridad de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron diversos explosivos en una zona serrana de la localidad de Comachuén, Michoacán.

Los elementos localizaron dos artefactos explosivos, 32 granadas modificadas para ser lanzadas con drones, una carga explosiva de 350 gramos, y seis porciones de material, sistemas de iniciación y precursores hechizos para la elaboración de explosivos.

“Se realizaron patrullajes y recorridos a pie en huertas de aguacate y limón, así como en empacadoras e industrias cítricas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica y Zitácuaro”, explicaron las autoridades.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, aseguraron 164 cartuchos, 6 cargadores, 8 artefactos explosivos improvisados y 4 vehículos.



— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) December 16, 2025

Tras el hallazgo se solicitó el apoyo del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos de la Guardia Civil. Estos últimos acudieron a la zona, establecieron un perímetro de seguridad y procedieron a la desactivación de todos los dispositivos.

Las autoridades informaron que los operativos en el estado continuarán de forma permanente como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Del 10 de noviembre al 15 de diciembre, estas acciones coordinadas han permitido la detención de 213 personas, el aseguramiento de 83 armas, más de 9 mil cartuchos, 446 cargadores, 189 vehículos, 152 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 763 kilos de metanfetamina, 28,800 litros y 15,300 kilos de precursores químicos, así como la inhabilitación de 13 campamentos y 33 tomas clandestinas”, agregó el Gabinete de Seguridad.

