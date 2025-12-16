Innova Salomón Jara servicios de salud y movilidad en Oaxaca con herramientas digitales

El gobernador Salomón Jara Cruz y funcionarios presentan las nuevas herramientas digitales para salud y transporte.

El Gobierno de Salomón Jara Cruz moderniza la atención que brinda a la población a través de un asistente médico virtual y una aplicación móvil del BinniBus, con los cuales optimiza operaciones y transforma la calidad de vida de las y los oaxaqueños.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario estatal expresó que con estas acciones el estado da un paso importante en la digitalización de los servicios públicos. “Poco a poco vamos a transitar todas las actividades de las dependencias para llevar a cabo los trámites y gestión a través de tecnología”, expresó.

El Gobierno de Oaxaca avanza en la digitalización de servicios públicos con estas plataformas. ı Foto: Gobierno Oaxaca

En este sentido, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González presentó la plataforma Nana, asistente virtual impulsado por Inteligencia Artificial (IA) y protocolos de atención médica, mediante mensajería instantánea y voz; la cual será la primera en integrar una lengua originaria.

“Esta acción es pionera a nivel Latinoamérica debido a que todos los ejes del Gobierno Federal se reforzarán con esta plataforma”, destacó.

Nana -que significa madre y también abuela- contribuye a la prevención de la saturación de las unidades médicas, pero no suple esta atención; además, detecta problemas de salud urgentes y dirige a la persona usuaria a la unidad médica más cercana. La herramienta será lanzada en 2026, apegada a las normas y guías de práctica clínica en tiempo real, con un tiempo de respuesta de 1 minuto con 30 segundos.

Por otra parte, la directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban anunció que la nueva aplicación móvil de este organismo está disponible a partir de este día y permite a las personas usuarias consultar en tiempo real las rutas, paradas y tiempos estimados de llegada de las unidades.

“La implementación de tecnologías y medidas de seguridad en el transporte público genera beneficios significativos que incluyen mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad; estos cambios transforman la experiencia de las y los usuarios y operadores”, agregó la funcionaria.

El director general de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital, Moisés Juárez Rodríguez dio a conocer que la aplicación se encuentra disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS, asimismo, explicó cómo configurarla y de qué manera funciona para facilitar este servicio.

am