Innova Salomón Jara servicios de salud y movilidad en Oaxaca con herramientas digitales

El Gobierno de Salomón Jara Cruz moderniza la atención que brinda a la población a través de un asistente médico virtual y una aplicación móvil del BinniBus, con los cuales optimiza operaciones y transforma la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario estatal expresó que con estas acciones el estado da un paso importante en la digitalización de los servicios públicos. “Poco a poco vamos a transitar todas las actividades de las dependencias para llevar a cabo los trámites y gestión a través de tecnología”, expresó.
En este sentido, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Efrén Emmanuel Jarquín González presentó la plataforma Nana, asistente virtual impulsado por Inteligencia Artificial (IA) y protocolos de atención médica, mediante mensajería instantánea y voz; la cual será la primera en integrar una lengua originaria.
“Esta acción es pionera a nivel Latinoamérica debido a que todos los ejes del Gobierno Federal se reforzarán con esta plataforma”, destacó.
Nana -que significa madre y también abuela- contribuye a la prevención de la saturación de las unidades médicas, pero no suple esta atención; además, detecta problemas de salud urgentes y dirige a la persona usuaria a la unidad médica más cercana. La herramienta será lanzada en 2026, apegada a las normas y guías de práctica clínica en tiempo real, con un tiempo de respuesta de 1 minuto con 30 segundos.
Por otra parte, la directora general del BinniBus, Karina Gómez Esteban anunció que la nueva aplicación móvil de este organismo está disponible a partir de este día y permite a las personas usuarias consultar en tiempo real las rutas, paradas y tiempos estimados de llegada de las unidades.
“La implementación de tecnologías y medidas de seguridad en el transporte público genera beneficios significativos que incluyen mayor eficiencia, seguridad y sostenibilidad; estos cambios transforman la experiencia de las y los usuarios y operadores”, agregó la funcionaria.
El director general de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital, Moisés Juárez Rodríguez dio a conocer que la aplicación se encuentra disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS, asimismo, explicó cómo configurarla y de qué manera funciona para facilitar este servicio.
