¡Se le va!: Alcalde de Tlajomulco pierde el tren durante inauguración de la Línea 4

La inauguración de la Línea 4 del Tren en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dejó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral en redes sociales: el alcalde Quirino Velázquez llegó tarde al abordaje del convoy inaugural y no logró subir al tren que encabezaría el recorrido oficial.

El evento fue encabezado por el presidente municipal junto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quienes presentaron el nuevo servicio ferroviario que conectará Tlajomulco con Guadalajara y Tlaquepaque.

La Línea 4 recorrerá 21 kilómetros, con traslados estimados de hasta 38 minutos y una capacidad proyectada para más de 106 mil usuarios diarios desde su primer día de operación.

¿Ya probaron la Línea 4? Ayer arrancamos el periodo de prueba completamente gratuito para conocer y descubrir todos los beneficios de viajar en este transporte público que ya es una realidad para las familias de Tlajomulco y el sur del AMG; esta etapa, que concluye el 31 de… pic.twitter.com/y26jZasBg7 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 16, 2025

Todo transcurría con normalidad durante el acto protocolario hasta que, ante autoridades, invitados y medios de comunicación, el tren arrancó sin el alcalde a bordo. Las imágenes captadas muestran a Quirino Velázquez quedándose en el andén mientras el convoy inicia su marcha, provocando sorpresa y risas entre los asistentes.

Lejos de evadir el momento, el propio alcalde decidió tomarlo con humor. Fue él mismo quien compartió el video en sus redes sociales oficiales con el mensaje: “¡No se preocupen, mi gente! Pasa cada 9 minutos”, en referencia a la frecuencia de operación de la nueva Línea 4.

La publicación generó una oleada de reacciones positivas, bromas y comentarios de apoyo por parte de usuarios, quienes destacaron la actitud relajada del edil y su disposición para reírse de un imprevisto público.

¡¡LE FALTA BARRIO!!



El alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, perdió el tren en el acto inaugural de la L4 del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. pic.twitter.com/tnRLxU7yo7 — CANOticias (@InformaKano) December 16, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT