Presentan la Tarjeta Única que ofrece productos financieros, pagos, apoyos y servicios en Jalisco.

Con el objetivo de ofrecer a las y los jaliscienses una herramienta moderna, segura e incluyente, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, presentó La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, un instrumento que integra en un solo medio el acceso a apoyos sociales gubernamentales, servicios públicos y financieros.

Con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, las y los beneficiarios recibirán apoyos del Gobierno de Jalisco, podrán utilizar el transporte público, acceder al Seguro Médico al Estilo Jalisco y obtener descuentos en multas y recargos de infracciones estatales.

La herramienta es única en su tipo a nivel nacional, personal, gratuita y no cobra anualidad.

“La tarjeta es universal, es modernidad, es pensar global, porque Jalisco es un estado de primer mundo y como tal nos debemos de comportar. Muchas gracias a VISA, que es la plataforma que nos ayudó, muchas gracias a Broxel”, afirmó el Gobernador.

El nuevo instrumento también promueve la inclusión financiera, al contar con una plataforma global con respaldo internacional por la red global de pagos de VISA y Broxel, que permite depositar y retirar dinero, pagar servicios, realizar compras en línea, ahorrar con un rendimiento anual de 10 por ciento y, en una siguiente etapa, acceder a créditos, así como recibir remesas con tasas preferenciales.

En el caso de menores de edad, los padres o tutores podrán realizar el trámite, en beneficio de sus familiares que tengan menos de 18 años de edad.

Será una tarjeta de uso universal para todos los servicios y beneficios que otorga el Gobierno de Jalisco a la población, incluidos el apoyo para guarderías, para cuidadoras, personas con discapacidad, apoyos al campo, acceso al Seguro Salud Jalisco, así como gestiones ante todas las dependencias y secretarías estatales.

Como parte de nuestra estrategia de ser un gobierno cercano a las y los jaliscienses, presentamos la “Tarjeta Única” que concentra los programas sociales, servicios públicos y servicios financieros.



Para evitar trámites y papeleos, a partir de enero en un solo plástico estarán… pic.twitter.com/UkDk1xtGQu — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 17, 2025

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que además de simplificar la cercanía de las y los ciudadanos con los servicios y programas que otorga el gobierno, es poner al estado como ejemplo nacional en modernidad gubernamental y financiera, al impulsar una tarjeta única en todo el país.

“Ninguna otra entidad federativa en la República Mexicana tiene algo ni siquiera cercano. Trabajamos durante todo un año, porque esto era algo que habíamos conceptualizado desde hacía mucho tiempo”, explicó.

Alberto Esquer, Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, adelantó que en la primera etapa de este programa, se proyecta que un millón y medio de jaliscienses puedan tramitar la tarjeta, y al cerrar la administración, llegar a 3 millones de usuarios.

“Tres millones de jaliscienses que puedan recibir remesas, que puedan tener el Seguro Médico al Estilo Jalisco, que pueden recibir un tipo de beneficio en todas las Secretarías del gabinete del Gobierno de Jalisco”, dijo.

Añadió que para acceder a la obtención de la tarjeta no se requiere una convocatoria y basta con registrarse, en el sitio web oficial, y generar una cita para recibir atención en uno de los diversos módulos que habrá en todo el estado.

El registro para obtener la Tarjeta Única estará disponible a partir del 12 de enero a través del sitio oficial tarjetaunica.jalisco.gob.mx , mientras que la entrega de tarjetas iniciará el 19 de enero en 11 módulos distribuidos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ciudad Guzmán.

Las y los interesados deberán entregar la siguiente documentación para acceder a sus beneficios como identificación oficial (INE), CURP, comprobante de domicilio en Jalisco, correo electrónico y número telefónico.

La prestación de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco se realizó en Casa Jalisco con la presencia de secretarias y secretarios de todo el gabinete estatal, particularmente los relacionados con programas sociales, beneficios e insumos que cambian la vida de miles de personas.

Con La Única, Tarjeta al Estilo Jalisco, el Gobierno del Estado avanza hacia un modelo más eficiente, accesible y cercano, al poner en manos de la ciudadanía una herramienta universal que integra apoyos, servicios y soluciones financieras en un solo lugar.

En el evento se contó con la presencia de Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud; Priscilla Franco Barba, Secretaria del Sistema de Asistencia Social; Rafael Orendain Parra, Secretario de Administración; Luis García Sotelo, Secretario de la Hacienda Pública; Diego Monraz Villaseñor; Secretario de Transporte; y Fabiola Loya Hernández, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR