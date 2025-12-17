Rescatan a adulta mayor presuntamente abandonada en carretera de Matamoros, Tamaulipas

Mujer adulta mayor fue localizada en estado crítico a un costado de una carretera en Matamoros.

Una persona adulta mayor fue rescatada con vida el pasado martes, tras presuntamente haber sido abandonada a la orilla de una carretera en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el procurador de la Defensa de las Niñas, los Niños y Adolescentes del DIF de Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, la mujer de aproximadamente 80 años de edad fue localizada a la altura del kilómetro 15 de la carretera Laura Villar. Ahí, detalló, se encontraba postrada en una silla de ruedas, en “una especie de desmayo o inconsciencia”.

Por separado, el coordinador de socorros de Cruz Roja Mexicana en Matamoros, Francisco Gabriel Ponce Lara, informó que diversos reportes alertaron sobre la presencia de la adulta mayor en una brecha ubicada a unos 600 metros de la playa Bagdad .

Paramédicos de la Cruz Roja constataron que la mujer llevaba alrededor de una hora y media en el lugar cuando fue localizada y que presentaba signos de presunta hipotermia.

En imágenes difundidas en redes sociales es posible apreciar que, al momento de ser rescatada, la mujer vestía pantalón negro, sudadera gris y calcetas amarillas.

Tras revisar sus signos vitales, señala Ponce, “no nos daban los parámetros”, por lo que decidieron trasladarla de inmediato al Hospital General de Matamoros “Dr. Alfredo Pumarejo”, aunque, durante la intervención la mujer “se quejaba del dolor”.

“Entonces se llevó al Hospital General, donde también batallaron un poquito para encontrarse sus venas, para que les dieran los signos y parámetros que necesitaban los médicos para la atención, pero creo que ahorita ya están en buenas manos . Esperemos que sea un buen término, que se recupere”, añadió Ponce en entrevista con el portal EnFrecuencia.

Mujer pudo haber sido trasladada desde Estados Unidos

Este miércoles, en entrevista con el medio digital Enlace MX, el procurador Héctor Hugo Gutiérrez Treviño explicó que la mujer no llevaba consigo alguna identificación oficial que permita identificarla y que, hasta el momento, ningún familiar se ha presentado al hospital.

Detalló que la adulta mayor se encuentra inconsciente y que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación. Asimismo, señaló que se solicitó apoyo a través de redes sociales para localizar a sus familiares y se pidió la colaboración de autoridades del Valle de Texas, ante la posibilidad de que la mujer haya sido trasladada desde Estados Unidos .

“Estamos al pendiente, estamos al pendiente de que reaccione ella, y ojalá reaccione, para que puedan platicarnos quién es, cómo está, por qué llegó a ese lugar”, añadió.

DIF Tamaulipas pide ayuda para localizar a familia de adulta mayor

En tanto, el Sistema DIF de Tamaulipas solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de la adulta mayor. A través de Facebook, difundió un boletín para facilitar su identificación.

A través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, pidió a la población que cuente con información que ayude a identificarla o a ubicar a sus familiares comunicarse a los teléfonos 834 110 0141 y 868 810 9550, extensión 1024, o al correo electrónico personasmayores@diftamaulipas.gob.mx.

