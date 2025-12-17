Samuel García lanza Programa HUB NL de Educación Superior.

A fin de compartir conocimiento, infraestructura e innovación, el Gobernador Samuel García Sepúlveda lanzó el proyecto Hub NL de Educación Superior: Conocimiento, Innovación y Vinculación, con lo que Nuevo León se posiciona como un HUB académico internacional.

Para tal efecto el Mandatario estatal firmó un convenio de colaboración con el Rector de la UANL, Santos Guzmán; el Rector de la UDEM, Mario Humberto Páez; el Vicepresidente del Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey, Mario Adrián Flores; y en representación de Ángel Casan Marcos, Rector de la Universidad Regiomontana, Leticia Treviño Rodríguez, mediante el cual los alumnos de estas instituciones podrán intercambiar maestros y materias para cursar un posgrado.

Ante autoridades educativas, comunidad académica, líderes empresariales, representantes de organismos y medios de comunicación, el Mandatario estatal detalló que se trata que los alumnos, independientemente a qué universidad estén inscritos, puedan cursar materias y maestros de otras universidades, comenzando con ingenierías, que es la que más se da en Nuevo León para la industria.

“Ya las universidades crean convenios en las que todos los alumnos de las universidades de Nuevo León van a compartir infraestructura, salón, maestro y por eso se llama microcredenciales. Acuérdense que los que hacemos carreras y posgrados pues tenemos que hacer puntos credenciales que luego la SEP nos suma para darnos el título”, expresó.

“Este es el arranque, como siempre Nuevo León poniendo el ejemplo, este es el arranque con algunas ingenierías y vamos a ampliar a ciencias sociales, derecho, medicina y obviamente cuenten con la rectoría del Estado para que se amplíe cada vez más este gran programa cuyo fin es compartir conocimiento, infraestructura e innovación”, agregó.

Ofreciendo, en primera instancia, microcredenciales de posgrado articuladas en trayectorias académicas flexibles, pertinentes e internacionalmente competitivas, Hub NL de Educación Superior: Conocimiento, Innovación y Vinculación es un programa que posicionará a la entidad como un HUB académico internacional y referente educativo global.

De esta manera se fortalece la actualización profesional, incrementando la empleabilidad y promoviendo la vinculación efectiva con los sectores productivos en áreas estratégicas como STEM (Inteligencia Artificial, Semiconductores, Electromovilidad, Ciberseguridad), negocios (nearshoring) y desarrollo sostenible (Ciudades Inteligentes).

La iniciativa articula rutas académicas en áreas estratégicas —STEM, negocios y desarrollo sostenible— con reconocimiento interinstitucional y la posibilidad de integrar las microcredenciales a programas formales de posgrado o educación continua.

El modelo incorpora:

Innovación educativa: diseño flexible de rutas y uso de una plataforma tecnológica común para la gestión del programa

Facilidades administrativas: Uniformidad en los procesos de admisión y revalidación

Vinculación con los sectores productivos: desarrollo de talento especializado alineado a necesidades de la industria

Internacionalización: movilidad académica y programas acreditados internacionalmente

Participaron en el evento el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Cerna; y el Secretario de Educación, Juan Paula García

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR