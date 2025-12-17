Tlaxcala fortalece alfabetización con tecnología y reconoce labor de asesores voluntarios.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la entrega de 100 tabletas electrónicas a asesores educativos voluntarios del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de Jóvenes y Personas Adultas (ITEJPA), como parte de una estrategia orientada a fortalecer los procesos de alfabetización y educación básica mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Durante el evento “Tlaxcala Enseñando con Tecnología”, la mandataria estatal reconoció la labor que realizan las y los asesores voluntarios, a quienes calificó como un pilar fundamental en la transformación educativa de personas jóvenes y adultas.

“Su trabajo tiene un valor especial al tratarse de una labor voluntaria, ya que implica un doble compromiso con la enseñanza y con la comunidad. Uno de los momentos más significativos es cuando las personas comienzan a leer y pueden constatar los resultados del tiempo y dedicación invertidos”, afirmó.

Cuéllar Cisneros señaló que su administración busca reforzar el acompañamiento institucional a quienes participan en estas tareas educativas, por lo que anunció que se otorgará un bono económico a todos los voluntarios en reconocimiento a la labor que realizan.

La gobernadora exhortó a las y los voluntarios a continuar estableciendo metas que les permitan superarse y seguir impactando positivamente en la vida de las personas a quienes acompañan en su proceso educativo.

Reiteró que, más allá de los apoyos materiales, su labor tiene un valor incalculable al contribuir directamente a cambiar historias de vida y abrir nuevas oportunidades.

Aprender a leer y escribir transforma la vida cotidiana. Da seguridad, abre conversaciones nuevas y cambia la manera en que una familia se mueve en el mundo.



En su intervención, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, señaló que la entrega de herramientas tecnológicas tiene como objetivo fortalecer la labor educativa, al considerar que la tecnología con sentido social es un puente para abrir oportunidades y acercar el aprendizaje de manera más accesible, cercana y humana.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, reconoció la labor solidaria de las y los voluntarios que participan en las tareas educativas, al señalar que su esfuerzo ha sido fundamental para ampliar la cobertura y cumplir metas tanto en educación básica como en el combate al rezago educativo.

La titular del Instituto ITEJPA, Michaelle Brito Vázquez, informó que en 2025 el Instituto atendió a 13 mil 615 educandos, y se logró la certificación de 8 mil 662 personas, de las cuales 4 mil 922 fueron mujeres y 3 mil 940 hombres, superando en 28 por ciento la meta establecida a nivel nacional.

Brito Vázquez destacó que en materia de alfabetización se alcanzó un incremento de mil 100 por ciento en comparación con los resultados obtenidos en 2024, lo que refleja el impacto de las estrategias implementadas.

Añadió que, como parte de este esfuerzo, a través del Comité Consultivo de Bienestar se realizó la entrega de 100 tabletas digitales, herramientas que, afirmó, serán de gran utilidad para fortalecer la labor de los asesores educativos y voluntarios que acompañan los procesos de aprendizaje en la entidad.

A nombre de los asesores educativos, José Mateo Romero Hernández, agradeció el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar para continuar con su labor educativa.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refuerza una estrategia educativa que combina tecnología, voluntariado y política social para ampliar oportunidades de aprendizaje a jóvenes y personas adultas en Tlaxcala.

