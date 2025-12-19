Aplazan en Hidalgo iniciativa para que mujeres compitan en exclusiva por la gubernatura en 2028

El Congreso del estado de Hidalgo decidió posponer la discusión y aprobación en el Pleno de una reforma constitucional que planteaba que, en las elecciones de 2028, los partidos políticos postulen únicamente a candidatas mujeres para la gubernatura, así como que el periodo de gobierno resultante tenga una duración de cinco años.

La propuesta, impulsada por diputadas como Hilda Miranda Miranda y Diana Rangel Zúñiga, contempla una modificación al artículo 62 de la Constitución Política del Estado para garantizar la alternancia de género en el Poder Ejecutivo local. En su exposición de motivos se señala que ninguna mujer ha gobernado Hidalgo en su historia, por lo que esta medida busca corregir ese rezago y fortalecer la participación política de las mujeres.

Además, se propone ajustar el artículo cuarto transitorio del decreto respectivo para que la próxima administración estatal que resulte electa en 2028 tenga un mandato de cinco años (2028-2033) en lugar de los dos años originalmente previstos para ese periodo intermedio, con el argumento de que un periodo corto sería insuficiente para desarrollar un proyecto de gobierno sólido.

El aplazamiento de la iniciativa se dio después de que el gobernador Julio Menchaca Salazar hiciera un llamado al Congreso para que revisara con detenimiento la constitucionalidad de la propuesta y evitar posibles impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El mandatario afirmó que respalda todo lo que implique paridad y piso parejo para las mujeres, aunque subrayó la importancia de analizar jurídicamente la reforma para evitar controversias legales que prolonguen el proceso.

Menchaca señaló que la revisión amplía el debate y permite que el Poder Legislativo considere distintos criterios antes de someter la iniciativa a votación.

Antes de su aplazamiento en el Pleno, la iniciativa ya había sido aprobada en comisiones legislativas del Congreso de Hidalgo. Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales respaldaron tanto la parte de obligar a postular a mujeres como la de ampliar la duración del mandato a cinco años, avanzando el dictamen rumbo a su eventual discusión en el Pleno.

Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, destacó que la propuesta contaba con apoyo de Morena y Nueva Alianza Hidalgo, aunque no todos los grupos parlamentarios estuvieron en unanimidad.

MSL