Carnaval La Paz 2026: ¿Cuándo es y qué artistas se presentarán?

Todos los detalles del Carnaval La Paz 2026.

El Carnaval de La Paz es una celebración con gran tradición en la capital de Baja California Sur, con su música, colores, baile y desfiles llenos de alegría. Si vives aquí o vienes de fuera, ¡no te puedes perder la edición 2026! ¡Habrá grandes artistas en vivo!

Los detalles de la edición 2026 del Carnaval La Paz 2026 ya se dieron a conocer, así que, durante los primeros meses del año, le espera a esta ciudad una semana de fiesta, música y celebración, bajo el lema “Reinas del cambio”.

"Reinas del cambio" es el lema de la edición 2026 del Carnaval La Paz. ı Foto: FB Carnaval La Paz

Así que, si planeas unas vacaciones al norte del país a principios del año que está a punto de comenzar, ¡toma nota! Esta es la fecha y calendario de actividades del tradicional Carnaval que año con año se celebra en La Paz, Baja California Sur.

Fecha y actividades del Carnaval La Paz 2026

El Carnaval de La Paz es uno de los eventos más esperados, y con mayor tradición, de Baja California Sur.

Conciertos y música son distintivos del Carnaval La Paz. ı Foto: FB Carnaval La Paz

Sus orígenes se remontan a principios del siglo pasado y, año con año, representa un evento de celebración y unión, con desfiles, música, actuaciones en vivo y más eventos para toda la familia, que convierten a la capital del estado en un punto de encuentro para los amantes de la cultura.

El Carnaval La Paz ya anunció su edición 2026, que ahora llevará el lema “Reinas del cambio” y se celebrará del 12 al 17 de febrero, con actividades entre las que se incluyen:

Desfiles de carros alegóricos, comparsas y disfraces a lo largo del malecón durante varios días

Elección y coronación de reina, rey y corte real, con participación de la comunidad.

Feria gastronómica, artesanías, talleres culturales y juegos infantiles como pintura de caras​

Exposiciones de arte y conciertos

Conciertos estelares del Carnaval La Paz 2026. ı Foto: FB Carnaval La Paz

Además, el Carnaval se lucirá con conciertos y eventos en el Kiosco del Malecón, encabezados por:

12 feb: Mike Salazar (comedia)

13 feb: Natalia Jiménez (noche romántica)

14 feb: Mon Laferte (primera vez en La Paz)

15 feb: Banda Machos (35 años de trayectoria) y Paty Cantú

16 feb: El Coyote y Chuy Lizárraga, más Mario Bautista en escenario juvenil

17 feb: Edén Muñoz y Lalo Mora

Recuerda que los conciertos del Carnaval La Paz son de entrada libre, si bien en algunos se implementará Zona Fan, es decir, un área preferencial de pago para mayor comodidad, de la cual se darán más detalles pronto.

