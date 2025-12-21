Mueren dos mujeres tras explosión en bazar navideño de Teoloyucan

Dos mujeres murieron tras una explosión registrada el sábado 20 de diciembre en un bazar navideño del municipio de Teoloyucan, ubicado al noreste del Estado de México, informó el presidente municipal, Luis Domingo Zenteno Santaella.

Un día después de los hechos, este domingo 21 de diciembre, el alcalde identificó a las víctimas como Sonia Méndez Meléndez y Orlanda Palacios López, quienes, de acuerdo con una lista de nombres difundida en redes sociales por el medio digital Noticias MQS, fueron trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS, ubicado en Lomas Verdes, Naucalpan.

Lista de nombres de víctimas por explosión en bazar navideño en Teoloyucan, Estado de México. ı Foto: Facebook, @TepotzotlanensesMQS

¿Qué pasó en Teoployucan?

Aunque hasta el momento no se ha determinado la causa de la explosión, el incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas del sábado debido a una presunta fuga en un tanque de gas de un puesto de comida instalado en el Jardín Bicentenario, a menos de 100 metros de distancia del Ayuntamiento de Teoloyucan.

En un primer informe, el gobierno municipal informó que por el incidente resultaron lesionadas 11 personas: cuatro fueron atendidas en el DIF Central de Teoloyucan y siete trasladadas al hospital del IMSS en Lomas Verdes, donde fueron reportadas con “diagnóstico reservado”.

Tras el siniestro, circuló una lista de nombres de personas afectadas y los centros médicos en los que son o fueron atendidas:

DIF Central

Ignacio Miguel Vega Portillo

Ana Teresa Rocha Herrera

Karina Pérez Alcántara

Sofia Dominik Vega Pérez

Lomas Verdes

Cecilia Pérez Moreno

Marco Antonio Rodríguez

Leticia Martínez Pérez

María Guadalupe Jacinto

Aunque el bazar navideño no fue suspendido, las autoridades municipales decidieron retirar, hasta nuevo aviso, la autorización a todos los puestos con giro de comida o similares que utilicen tanques de gas o material inflamable, “a fin de proteger el interés y seguridad de la ciudadanía”.

Gobierno municipal de Teoloyucan retira permisos a negocios de comida o similares tras explosión en bazar navideño. ı Foto: Gobiernos Teoloyucan

Posteriormente, Protección Civil de Teoloyucan informó que, previó a la instalación del bazar navideño, brindó una capacitación básica a organizadores y comerciantes en primeros auxilios y uso de extintores, lo que, afirma “logró limitar los daños” en el siniestro.

En tanto, se espera que las autoridades lleven a cabo una investigación para esclarecer las causas de la explosión y deslindar responsabilidades.

Por su parte, el alcalde Luis Domingo Zenteno Santaella lamentó “profundamente” el fallecimiento de Sonia Méndez Meléndez y Orlanda Palacios López, y expresó sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr