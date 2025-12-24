¿Cómo murió Erasmo Medina, exalcalde asesinado en Oaxaca?

La mañana del martes 23 de diciembre de 2025, Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, fue asesinado a tiros en un ataque directo ocurrido en el centro de este municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el homicidio se registró en un inmueble ubicado sobre la calle Moctezuma, a corta distancia del Palacio Municipal.

El exedil recibió al menos un impacto de bala en la cabeza, herida que le provocó la muerte de manera prácticamente inmediata, según los primeros reportes ministeriales.

TE RECOMENDAMOS: Juicio contra líder de La Barredora Dan 3 meses más al proceso de Bermúdez

=FISCALÍA INFORMA=



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por los hechos en que perdió la vida una persona del sexo masculino identificado como E.R.M.R., expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.



Los hechos… pic.twitter.com/cfGq1LSi4J — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) December 23, 2025

Tras la agresión, vecinos alertaron a los servicios de emergencia. Elementos de seguridad y personal ministerial acudieron al sitio, acordonaron la zona y confirmaron el fallecimiento de Medina Ruiz. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley, como parte del protocolo legal.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, confirmó públicamente el asesinato y expresó su condena a los hechos, al tiempo que informó que las autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

La FGEO abrió la carpeta de investigación y asignó el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, que realiza diligencias como el levantamiento de indicios, entrevistas y análisis periciales. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado de manera oficial sobre el móvil del ataque.

Quién era Erasmo Medina Ruiz

Erasmo Medina Ruiz fue presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán durante el periodo 2014–2016, cargo al que llegó postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante su gestión encabezó la administración de uno de los municipios más importantes de los Valles Centrales de Oaxaca, colindante con la capital del estado.

Tras concluir su mandato, Medina Ruiz mantuvo presencia en la vida pública local y se dedicó a actividades privadas, principalmente relacionadas con el sector del transporte, donde era conocido como concesionario. Su trayectoria lo convirtió en una figura ampliamente identificada en el ámbito político y social del municipio.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades estatales han reiterado que no habrá impunidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL