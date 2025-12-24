Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo con desgarrador mensaje de Navidad; ‘es imposible no extrañarte’, dice

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, recordó a su esposo asesinado Carlos Manzo con un desgarrador mensaje con motivo de Navidad. En él, plasmó cómo enfrenta estas fechas y la ausencia del padre de sus hijos.

La funcionaria afirmó que nunca pudo imaginar una vida sin él, pero ahora con su ausencia estas fechas se sienten tan frías. Además, mencionó que lo amara por siempre.

“Sé que no quieres verme mal, pero es imposible no extrañarte, tu esencia, tu presencia me hace tanta falta y lo único que puedo decirte desde donde estés es que te amaré por siempre y honraré tu memoria por siempre”, escribió Grecia Quiroz en la red social Facebook.

Además, señaló que la Navidad de este 2025 tiene un gran vacío tras el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

“Está Navidad se siente tan fría con tu ausencia, jamás imaginé que tú nos hicieras falta un día, siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos, hoy no estás aquí y no sabes el gran vacío que has dejado en nuestra familia”, agregó.

Grecia Quiroz envió un mensaje a todos los mexicanos que celebrar estas fiestas decembrinas, deseando éxito. También hizo un llamado a abrazar a sus seres queridos porque “nunca sabrán cuándo será la última vez”.

Asimismo, pidió a los mexicanos no disparar al aire para evitar la pérdida de vidas humanas.

“Que dios bendiga a Uruapan, a Michoacán y a todo México, mis mejores deseos, abracen a los suyos porque nunca sabrán cuándo será la última vez. Por favor en esta Navidad no disparen al aire, no más pérdidas de vidas inocentes”, concluyó la presidenta municipal en su mensaje.

“Sé que no quieres verme mal, pero es imposible no extrañarte”, señaló Grecia Quiroz al recordar a Carlos Manzo. ı Foto: Especial.

