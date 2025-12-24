La cantante Flor Amargo declara su pasión por Tijuana y su Parque Esperanto

La razón número uno de cinco por las que la artista musical multidisciplinaria Flor Amargo se iría a vivir a Tijuana, es por correr en el Parque Esperanto, un espacio que pasó de ser un basurero a convertirse en un punto de encuentro y orgullo para las familias de Baja California, en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Flor Amargo posteó en sus redes sociales los momentos en que a toda carrera recorría un parque cuyo rescate le mereció que el World Urban Parks le otorgara el WUP@10 Outstanding “New Park Project Award para América Latina. Este premio se otorga a los proyectos de mayor impacto global en la recuperación de espacios públicos. En su momento, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda resaltó que esta distinción coloca a Baja California en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana.

El Parque Esperanto destaca como un modelo de recuperación urbana y sustentabilidad en Baja California. ı Foto: Gobierno Tijuana

Flor Amargo Es originaria de Oaxaca. Se dio a conocer como cantante urbana que igual interpreta en el Metro, calles y plazas acompañada de su teclado. Su propuesta musical fue bautizada por ella como catártic pop; su música es un collage de rock, salsa, y temas de concierto.

Otros motivos para irse a vivir a Tijuana es que fue coronada como Fiona Amargo; porque Tijuana la ama y Flor Amargo ama Tijuana; y porque en la avenida Revolución siempre hay un lugar y un teclado para tocar y cantar.

El Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural. Esta infraestructura verde refuerza su vocación ambiental y lo convierte en el espacio más grande del estado para la recreación, el deporte y la cultura.

Con más de un millón de visitantes en 2025, el Parque Esperanto se proyecta como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y posiciona a Baja California como referente en sustentabilidad y espacios públicos de calidad. El responsable de coordinar los trabajos que lograron la transformación del parque fue Carlos Alberto Torres Torres.

