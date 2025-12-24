En Chiapas

Riña en penal ‘El Amate’ deja al menos 40 reos lesionados

Las autoridades afirmaron que ninguno de los reos presenta heridas de consideración; se reporta que la situación está bajo control en el penal ‘El Amate’

Riña en penal ‘El Amate’ deja al menos 40 reos lesionados. Imagen Ilustrativa.
Riña en penal ‘El Amate’ deja al menos 40 reos lesionados. Imagen Ilustrativa. Foto: tomada de Facebook: Secretaría de Seguridad del Pueblo.
Por:
La Razón Online

Al menos 40 reos lesionados fue el saldo que dejó una riña por el control del Centro Estatal de Reinserción Social número 14, conocido como “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas.

De acuerdo con los reportes, los hechos de violencia comenzaron en la madrugada de este miércoles 24 de diciembre, cuando al menos 16 reos intentaron hacerse con el control de la seguridad interna.

Las autoridades, encabezadas por elementos de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, acudieron al penal conocido como “El Amate”, para terminar con la riña.

Con el pasar de las horas, la situación de violencia dentro del Centro Estatal de Reinserción Social número 14 fue disminuyendo. Posteriormente, se informó que al menos 40 reos resultaron lesionados.

Además, las autoridades aseguraron que ninguno de los lesionados presenta heridas de consideración, por lo que no requirieron traslado hospitalario.

JVR

