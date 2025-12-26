Por incendio en Waldo’s capturan a 7 y buscan a 18

ASPECTO de la tienda siniestrada el pasado 1 de noviembre.

LA FISCALÍA General de Justicia del Estado de Sonora señaló que han sido libradas 25 órdenes de aprehensión tras el incendio en una tienda Waldo’s ocurrido el pasado 1 de noviembre en Hermosillo.

En un comunicado, la institución dio a conocer que hasta el momento se han ejecutado siete órdenes de aprehensión, para las cuales se han autorizado técnicas de investigación para llevarlas a cabo.

El Tip: LA FISCALÍA de Sonora detectó documentación apócrifa para trámites oficiales, un mes después de que ocurrió el siniestro en la tienda Waldo’s de Hermosillo.

La fiscalía indicó que la audiencia de formulación de imputación a la persona moral se realizó el pasado miércoles a las 17:00 horas, en Hermosillo, ante un juez oral penal.

Sin embargo, ante la petición de más tiempo por parte de la defensa, la audiencia inicial contra las siete personas detenidas fue aplazada y continuará hasta el 13 de enero.

24 personas murieron tras el siniestro en el Waldo’s

De acuerdo con reportes locales, la lista de imputados incluye a funcionarios del gobernador de Sonora Alfonso Durazo y se trata de Juan González y Armando Castañeda Sánchez, que se desempeñaron como coordinadores de Protección Civil de Sonora.

También está el exsecretario del ayuntamiento de Hermosillo Florencio Díaz Armenta y el actual, Eduardo Acuña. Además, hay trabajadores de la CFE y de la empresa Waldos’s.

Los delitos que les imputan son homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.