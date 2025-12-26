Vinculan a proceso a dos guatemaltecos por ataque armado contra GN en Michoacán

Vinculan a proceso a dos guatemaltecos por ataque armado contra Guardia Nacional en Michoacán

Dos ciudadanos guatemaltecos fueron vinculados a proceso acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército y de participar en una agresión armada contra elementos de la Guardia Nacional (GN) que dejó un uniformado muerto en Tangancícuaro, Michoacán, el pasado 7 de diciembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este viernes la vinculación a proceso de Pedro Maquin —quien también podría identificarse como Pedro Pakim o Pedro Paquim— y Leonardo Choc Ical, ambos de nacionalidad guatemalteca, por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron cuando elementos castrenses realizaban un recorrido de vigilancia sobre la carretera Gómez Farías-Francisco J. Múgica. Antes de llegar a la localidad de Francisco J. Múgica, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación abrieron fuego contra la unidad militar.

TE RECOMENDAMOS: En el Parque Ecológico Ehécatl Invitan a observar mariposas en Ecatepec durante estas vacaciones

Durante el enfrentamiento, los Guardias Nacionales abatieron a dos de los agresores y lograron capturar a los dos ciudadanos guatemaltecos, cuya detención fue informada el 9 de diciembre por la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

En el operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, siete cargadores, 111 cartuchos útiles, un vehículo Jeep Rubicon color gris con placas estadounidenses y reporte de robo, además de un chaleco táctico con las siglas “CJNG”.

La Fiscalía solicitó y obtuvo prisión preventiva oficiosa para ambos detenidos, además de un plazo de 60 días para completar la investigación complementaria del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL