Descarrilamiento en Corredor Interoceánico deja 15 heridos, informa Gobierno de Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el descarrilamiento de un tren en el Corredor Interoceánico, ocurrido la mañana de este domingo a la altura de Nizanda, dejó un saldo preliminar de 15 personas heridas, las cuales, aseguró, fueron atendidas oportunamente.

A través de una publicación en X, Jara Cruz ofreció una actualización de información sobre el incidente ferroviario ocurrido la mañana de este domingo, por el cual, hasta entonces, no se conocía una cifra de heridos.

Descarrilamiento de máquina del Corredor Interoceánico. ı Foto: Cuartoscuro

Así, el gobernador de Oaxaca detalló que, de manera preliminar, se reportan 15 personas lesionadas, quienes “fueron atendidas de forma inmediata, conforme a los protocolos de emergencia, y canalizadas para su valoración médica correspondiente”.

En el mismo sentido, Salomón Jara informó que autoridades federales y de Oaxaca continúan brindando atención a las personas afectadas por este incidente.

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN



En seguimiento al evento ferroviario ocurrido en Asunción Ixtaltepec, se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal e instituciones… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 28, 2025

Detalló que se instaló un módulo operativo de atención a la emergencia, en el cual participan instancias federales como las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina (Semar), así como la Guardia Nacional, IMSS-Bienestar y Caminos y Puentes Federales.

Por parte del Gobierno estatal, se encuentran en el lugar de los hechos la policía estatal, Protección Civil, Policía Vial, Policía Municipal y la Secretaría de Gobierno.

Salomón Jara remarcó que el Gobierno de Oaxaca mantiene un seguimiento permanente, en favor de brindar acompañamiento integral a las personas afectadas.

“El Gobierno del Estado reafirma su respaldo y acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y mantiene el seguimiento permanente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, hasta la atención integral de la situación. Seguiremos informando”, concluyó Jara Cruz.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que, desde el Gobierno federal, también se garantiza la atención oportuna por el incidente ferroviario. Detalló que, además de las dependencias que mencionó el gobernador de Oaxaca, colabora la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información. https://t.co/lrj7oNoXJ9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 28, 2025

En la máquina del tren de pasajeros que se descarriló la mañana de este domingo viajaban 250 personas, es decir, nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, según informó la Semar.

“Desde el primer momento, se brinda atención inmediata a las personas usuarias y se mantiene coordinación con las autoridades locales para la atención del suceso , así como para el levantamiento de información técnica y operativa correspondiente”, detalló la Secretaría de Marina.

