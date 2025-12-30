Mazatlán recibe a más de 12 mil cruceristas la última semana del 2025

En la última semana de 2025 Mazatlán recibe a más de 12 mil turistas de cruceros, que llegan a bordo de cuatro embarcaciones.

La secretaria de Turismo de la entidad, Mireya Sosa Osuna, destacó que Sinaloa sumará en total, al finalizar el año, 124 embarcaciones turísticas que lo confirman como uno de los destinos favoritos del sector en el país.

“El segmento de cruceros registró un año positivo, con 124 arribos de cruceros en el estado, más de 436 mil cruceristas y una derrama económica de 691 millones de pesos”, enfatizó Mireya Sosa Osuna.

Este martes arribó al puerto el “Royal Princess”, procedente de Los Cabos, con 3,913 pasajeros y 1,315 tripulantes.

Para mañana, 31 de diciembre, se tendrá triple arribo de cruceros, con el “Norwegian Jade”, el “Nieuw Amsterdam” y el “Norwegian Bliss”.

La presencia de los visitantes internacionales reactiva la economía local tanto en la ciudad como en las comunidades cercanas.

De esta forma, los cruceristas se suman al turismo nacional que en estas fechas visita el puerto, así como a los extranjeros que acostumbran pasar la temporada invernal en la ciudad.

¡Gran afluencia turística en Mazatlán!

Más de 12 mil turistas, abordo de cuatro embarcaciones, fueron recibidos en esta última semana de 2025 en Mazatlán



La secretaria de Turismo de la entidad, Mireya Sosa Osuna, destacó que Sinaloa sumará en total, al finalizar el año, 124… pic.twitter.com/vYmH9IKHGT — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR