La gobernadora Evelyn Salgado encabeza y declara en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil en el C5 de Acapulco

Gobernadora de Guerrero, durante la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil hoy 2 de enero

No se reportan victimas ni daños graves en el estado

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó a través de una transmisión en vivo por sus redes oficiales, los reportes preliminares y la atención a la población tras el sismo de 6.5 grados registrado a las 7:58 de la mañana con epicentro en el municipio de San Marcos; remarcando que no hay víctimas y solo se contabilizan daños menores debido al movimiento telúrico.

En las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano del estado de Guerrero (C5), ubicado en Acapulco y previo a la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la mandataria señaló que desde el primer momento se establecieron los protocolos de emergencia y comunicación directa con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encontraba en la conferencia matutina.

Encabecé la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, órgano interinstitucional que declaré en sesión permanente. En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, presidentas y presidentes municipales, Secretaría de Marina, SEDENA, Guardia… pic.twitter.com/N448BzcpyM — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) January 2, 2026

La jefa del Ejecutivo estatal indicó que de igual forma se comunicó con las y los alcaldes a fin de tener información preliminar y reforzar las acciones necesarias para ayudar a la población. En este sentido indicó que en Chilpancingo, la titular de la Secretaría de Salud de Guerrero, Alondra García Carbajal, se encuentra recorriendo los hospitales de la capital del estado, destacando que se realizó la evacuación de 4 personas del hospital del ISSSTE, el cual presentó daños menores.

De igual forma, la gobernadora Evelyn Salgado anunció que continuarán los recorridos de supervisión con los titulares de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus y el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco; así como con mandos de Sedena, Guardia Nacional y Marina.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, informó que en San Marcos, donde fue el epicentro; se reportan de manera preliminar 6 viviendas de adobe con daños; además indicó que en carreteras se registraron rodamiento de rocas sin generar accidentes.

El funcionario pidió a la población estar atentos a las réplicas que continuarán de manera normal, las cuales se irán disipando conforme pasen las horas, y puntualizó que no existe hasta el momento una alerta de tsunami para las costas guerrerenses; aún así, pidió estar atentos a la información oficial que se estará distribuyendo a través de canales oficiales.

En tanto, el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, informó que mantiene comunicación con restauranteros y hoteleros, quienes no reportan daños importantes en su infraestructura; en el caso del aeropuerto de Acapulco las operaciones se realizan de manera normal, al igual que en centrales de autobuses, Autopista del Sol y túneles de comunicación carretera.

La gobernadora finalizó la transmisión señalando que tanto el personal de Protección Civil, Policía Estatal, Bomberos, Guardia Nacional, Sedena y Marina, permanecen en recorridos constantes y en atención permanente a fin de auxiliar a la población en caso de ser necesario, así como de poner a disposición la línea de emergencia 911 para atender reportes ciudadanos. Además de hacer el llamado a la población para estar informados por canales oficiales y evitar propagar información falsa o rumores.

Enseguida, la gobernadora Evelyn Salgado encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, enlazándose con el presidente municipal de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, para dar seguimiento puntual a los reportes por el sismo registrado esta mañana.

Tras los informes de cada autoridad, se destacó que continúan los recorridos y las evaluaciones, sin registro de personas lesionadas ni afectaciones mayores; indicando que los destinos turísticos operan con normalidad.

Finalmente, la gobernadora Evelyn Salgado declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil, con todo el personal operativo atento y trabajando para cuidar la seguridad y tranquilidad de las familias guerrerenses.

