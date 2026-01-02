Pirotecnia activa contingencia otra vez en la ZMVM... Toluca, también

El uso de pirotecnia activó por tercer inicio de año consecutivo la contingencia ambiental y, aunque esta vez fue sólo para cuatro alcaldías de la Ciudad de México y 13 de los 18 municipios mexiquenses del sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de que no incluye restricción al tránsito vehicular, se extendió a las zonas metropolitanas de los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, en el Estado de México (edomex), donde sí aplicará este viernes el doble Hoy No Circula.

De hecho, el Edomex estrenó la aplicación del programa Hoy No Circula en los citados valles de Toluca y Tianguistenco con esta contingencia ambiental derivada de las elevadas concentraciones de contaminantes registradas tras los festejos de Año Nuevo.

El Dato: MÁS DE 700 MIL autos circulan diario en Toluca. Hay un parque vehicular total de su valle cercano a 1.3 millones, con un crecimiento acelerado en los últimos años.

Previamente se anunció que a partir de este 1 de enero comenzaría la aplicación del No Circula en dichas regiones, como parte de las acciones del Gobierno mexiquense para reducir la contaminación atmosférica y prevenir afectaciones a la salud de la población.

SE ESTRENA PROGRAMA. Ayer jueves, debido a concentraciones elevadas de contaminantes registradas, el Gobierno mexiquense activó la Fase I de contingencia ambiental para ambas zonas metropolitanas, medida que tiene efectos en la movilidad, con mayor rigor en la aplicación del programa Hoy No Circula este viernes 2 de enero.

2 mil 263 pesos, la multa por circular en día restringido

La decisión se tomó luego de que las estaciones de monitoreo registraran niveles elevados de partículas PM2.5, que son derivadas de la combustión relacionada con la quema de pirotecnia, fogatas y el incremento en el uso de combustibles, además de condiciones atmosféricas que no permitieron la dispersión de los contaminantes.

Por lo tanto, deberán suspender su circulación todos los vehículos con holograma de verificación 2, así como los vehículos con holograma 1 cuya terminación de placas sea 2, 4, 6, 8 y 0.

También se restringe la circulación de los vehículos con holograma 0 y 00 con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6.

El Tip: LAS AUTORIDADES ambientales que conforman la CAMe reiteraron el llamado a la población a evitar la quema de pirotecnia y no hacer fogatas, para evitar contingencias.

Entre las medidas de aplicación a la salud se recomendó a las personas sensibles permanecer en espacios interiores, y en general evitar las quemas a cielo abierto, posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados y realizar barrido húmedo de las calles.

También se recomendó suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios, así como todas las actividades implicadas en explotación de bancos de materiales pétreos.

Y actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

De igual forma, actividades relacionadas con combustión que tengan que ver con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales.

Las fuentes fijas de la industria manufacturera ubicada en la entidad que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40 por ciento de sus emisiones.

Y las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.

LA ZMVM. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) refirió que ayer a las 8:00 horas se registró un valor de 107.3 g/m3 (microgramos por metro cúbico) de partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

La situación se agravó debido a una inversión térmica registrada y fortalecida por las bajas temperaturas y viento débil, condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes.

Por tal motivo, activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por partículas pm2.5 para la zona sureste del Valle de México, que comprende las alcaldías de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, y los municipios mexiquenses de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad, situación que anoche fue suspendida para este viernes.

Entre las acciones de protección a la salud había recomendado a la población evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día y no fumar en espacios cerrados.

También aconsejó mantener puertas y ventanas cerradas; no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales, y reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.

Dispuso que las fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40 por ciento de sus emisiones de partículas.

Asimismo, suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios.

No obstante, ayer por la noche la CAMe informó que se suspendía la emergencia ambiental, al haber una mejora en la calidad del aire, por lo que la mayoría de las estaciones de monitoreo reportaban una condición “aceptable y buena”.

