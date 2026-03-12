Investigan amenaza a estudiante asesinada

ASPECTO de la marcha del 8M el domingo pasado en Cuernavaca, en la que miles de mujeres protestaron contra las desapariciones y feminicidios de estudiantes.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, dijo que una amenaza difundida en redes sociales forma parte de las líneas de investigación para esclarecer el feminicidio de Karol Toledo Gómez, alumna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Karol, de 18 años y estudiante de Derecho de la UAEM, desapareció el 2 de marzo y su cuerpo sin vida fue encontrado tres días después, el 5 de marzo de 2026, en Coatetelco, Morelos.

Por estos hechos, la comunidad estudiantil de Morelos realizó nuevas marchas para pedir justicia por sus compañera, así como para exigir mayor seguridad.

El Dato: SÓLO EL DOMINGO pasado, en el marco del 8M, desaparecieron en el país nueve mujeres, aunque ninguna en Morelos. Cinco de las víctimas tienen entre 15 y 19 años.

El de Karol fue el segundo caso de feminicidio ocurrido entre la comunidad de la máxima casa de estudios de Morelos en menos de dos semanas. El 20 de febrero también desapareció Kimberly Joselin Ramos Beltrán, igualmente de 18 años y estudiante de Contaduría, y su cadáver fue encontrado el 2 de marzo.

Sobre el caso de Kimberly, el fiscal Blumenkron recordó que ya hay una persona detenida y vinculada a proceso por la desaparición, y que próximamente se realizará la audiencia por feminicidio.

Además, dijo que no existe relación entre ambos casos, más allá de que ambas jóvenes estudiaban en la UAEM.

MARCHAN OTRA VEZ. Ayer miércoles, representantes de la comunidad estudiantil de la UAEM tomaron nuevamente las calles a través de una marcha que partió desde distintos puntos de la ciudad de Cuernavaca. Las y los cientos de jóvenes exigieron justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol, y también para elevar su demanda de una reestructura total en la seguridad universitaria y la salida de la dirigencia estudiantil.

Desde las 08:30 horas, los estudiantes comenzaron a concentrarse en dos puntos: la Paloma de la Paz y la Glorieta de la Luna. Minutos antes de las 10:00 horas, el contingente del norte inició su avance sobre la avenida Domingo Diez.

La unificación total de los contingentes se dio a la altura del 21 Batallón de Infantería, desde donde marcharon en bloque con dirección al Zócalo de Cuernavaca, provocando cortes a la circulación en las principales arterias del norte y centro.

Las y los jóvenes señalaron que las recientes medidas de seguridad anunciadas esta misma semana por el Gobierno de Morelos deben ser consensuadas por toda la comunidad estudiantil.

DIÁLOGO FALLIDO. El secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Antonio Maldonado Ceballos, reiteró la disposición de las autoridades estatales para entablar un diálogo con los estudiantes que realizaron movilizaciones por la seguridad universitaria.

El funcionario invitó a las y los alumnos a sostener un encuentro ayer mismo, tras la marcha, con el objetivo de atender sus demandas.

Señaló que el Gobierno estatal respeta la libertad de expresión y puede fungir como puente entre los estudiantes y las autoridades universitarias.

Asimismo, expresó su confianza en que el diálogo permita avanzar hacia acuerdos y contribuir a la conclusión del paro estudiantil.

A pesar de que el Gobierno de Morelos y las autoridades de la UAEM han propuesto mesas de diálogo con la comunidad estudiantil, los alumnos se han negado debido a que, aducen, “no hay garantías de que se cumplan las demandas de su pliego petitorio”.