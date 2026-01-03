Atrapan a El Betillo en Morelia, implicado en crimen de Hipólito Mora

Elementos de la Policía de Morelia custodian a El Betillo (c), Fernando Javier C. y José Ernesto R, presuntos miembros del CJNG.

Un operativo policial rutinario terminó con la detención de Roberto Cabrera González, alias El Betillo y/o El Taquero, quien enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio del exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez.

El arresto se concretó en la colonia San Pascual de la capital michoacana, donde elementos de la Policía Morelia lo interceptaron tras una persecución que inició por una infracción administrativa.

El arresto ocurrió cuando patrulleros municipales intentaron detener una camioneta Toyota gris tipo Rav, de color gris, en la que viajaba con dos cómplices identificados como Fernando Javier C. y José Ernesto R, quienes, al ignorar las señales de alto, desencadenaron una persecución que culminó con la interceptación exitosa de la unidad y la captura de los tres tripulantes.

El Dato: Hipólito Mora levantó en armas a los grupos civiles de autodefensa el 14 de febrero del 2013 en La Ruana contra el hegemónico cártel de Los Caballeros Templarios.

Al revisar el interior del vehículo, los agentes descubrieron armamento de alto poder: una ametralladora Minimi, varios cargadores y equipo táctico con la leyenda Fuerzas Especiales Mando R. Este hallazgo llevó a que los detenidos fueran remitidos inmediatamente ante el Ministerio Público por portación de armas de fueto de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la detención tomó mayor relevancia cuando, mediante el cruce de información entre corporaciones municipales y autoridades estatales, se confirmó que Roberto Cabrera tiene una orden de aprehensión pendiente relacionada con el ataque armado del 29 de junio de 2023 en La Ruana, municipio de Buenavista, donde perdió la vida Hipólito Mora.

Cabrera es el tercer sicario implicado en el asesinato del fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán.

Actualmente integra una célula del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según reportes de inteligencia, El Betillo habría roto recientemente vínculos con el cártel Los Viagras, organización criminal que opera en Tierra Caliente, supuestamente debido a conflictos con El Sirena, identificado como jefe de plaza en Buenavista. Tras separarse del grupo delictivo, el sospechoso habría buscado refugio en Morelia, donde finalmente las autoridades lograron ubicarlo.

Tras el crimen de Hipólito Mora y de sus cuatro escoltas el 29 de junio del 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó al menos a cinco implicados en el homicidio, por lo que emitió cédulas de recompensas, de cien mil pesos cada una, en busca de su captura.

Los señalados son: Heladio Cisneros Reyes, La Sirena, jefe de plaza de Los Viagras en La Ruana; Rogelio del Ángel Martínez, El Rojo; Roberto Cabrera González, El Betillo o El Taquero, y Rogelio Moreno Reyes, El Conejo o El Conejillo y Brayan Quintero Equihua El Brayan.