Marina brinda atención médica a civiles tras accidente vehicular en Baja California Sur

La Secretaría de Marina brindó atención médica a dos personas civiles que resultaron lesionadas tras un accidente vehicular ocurrido en el tramo carretero Santa Rosalía–Loreto, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur.

De acuerdo con la Armada de México, el apoyo se otorgó luego de que personal naval desplegado en la Operación Salvavidas Invierno 2025 reportara un percance a la altura del kilómetro 190 de dicha vía, donde se vio involucrado un tractocamión que se desplazaba de La Paz con destino a Ensenada, Baja California.

Tras recibir el aviso, el Mando Naval del Sector Naval de Santa Rosalía ordenó el despliegue de personal de Sanidad Naval y de Infantería de Marina para proporcionar primeros auxilios y establecer seguridad perimetral en la zona del accidente.

Posteriormente, y en coordinación con elementos de Bomberos y Protección Civil del municipio de Mulegé, se brindó atención prehospitalaria a los dos pasajeros lesionados del tractocamión, quienes fueron trasladados en una ambulancia al Hospital IMSS Bienestar de Santa Rosalía, donde recibieron atención médica especializada y fueron reportados como estables.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de salvaguardar la vida humana y puso a disposición de la ciudadanía los números de emergencia del Sector Naval de Santa Rosalía, así como la línea nacional 800 MARINA1.

