Destinan 50 mdp a canchas en Hidalgo previo al Mundial 2026.

En el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México consolida una estrategia de inversión social en infraestructura deportiva comunitaria, que en Hidalgo se traducirá en más de 50 millones de pesos destinados a la construcción y rehabilitación de canchas de futbol.

Óscar Pérez Rojas, director general del Instituto Hidalguense del Deporte (INHIDE), informó que la entidad se integró al Programa Nacional de Intervención y Modernización de Infraestructura Deportiva, una iniciativa federal que busca fomentar la práctica masiva del deporte en comunidades de todo el país, aprovechando el contexto de que México será sede mundialista.

El funcionario detalló que este proyecto no sólo contempla infraestructura, sino también la participación social como eje central, ya que los espacios fueron definidos bajo criterios técnicos validados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante un trabajo de coordinación interinstitucional.

Como parte del proceso, desde enero pasado el gobierno estatal integró los expedientes con la documentación requerida para acceder a este programa, lo que permitió concretar la inclusión de diversos municipios hidalguenses.

Entre las demarcaciones beneficiadas se encuentran San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, Ajacuba, Huichapan, Molango, San Agustín Metzquititlán, Tlahuelilpan, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Actopan, Tlaxcoapan, San Salvador, Tezontepec de Aldama, Chapantongo, Yahualica, Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Mineral del Monte, Zempoala, Villa de Tezontepec, Pachuca y Mineral de la Reforma.

Las acciones contemplan la construcción de canchas de futbol en modalidades 5, 7 y 11, espacios que estarán listos para su uso comunitario, fortaleciendo el tejido social y promoviendo estilos de vida saludables.

Esta inversión refleja el interés del gobierno federal por impulsar proyectos de alto impacto social, donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión, bienestar y desarrollo comunitario, dejando un legado más allá del evento internacional.

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JVR