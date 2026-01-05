Asesinan a director de Tránsito municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta

El director de Tránsito Municipal de Culiacán, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, fue víctima de un ataque armado cuando viajaba en una camioneta en la entrada de la sindicatura de Aguaruto, y posteriormente murió en el hospital.

De acuerdo con medios locales Francisco Javier Zazueta Lizárraga fue atacado con disparos de arma de fuego, cuando se desplazaba hacia la salida de la sindicatura en una camioneta Tacoma, con lo cual su camioneta se terminó impactando contra un poste.

Al lugar arribaron elementos de las policías Municipal y Estatal, quienes encontraron decenas de casquillos percutidos al parecer de cuernos de chivo y R 15.

