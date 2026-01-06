Tenencia Edomex 2026: ¿Cuáles serán los descuentos y a quiénes se aplicará?

Este 2026 el Estado de México ofrece reducción y hasta eliminación en el pago de la tenencia, por lo que algunas personas podrán ponerse al corriente con sus pagos correspondientes a años anteriores.

Las reducciones y eliminaciones de pagos de la tenencia en el Edomex son parte del Programa de Subsidio a la Tenencia Vehicular y Beneficios Fiscales 2026, y estos comenzaron a estar vigentes a partir del 1 de enero de este año.

Dentro de este programa se encuentra un beneficio adicional, pues las personas que tengan un vehículo con placas foráneas, pues estas podrán realizar un reemplacamiento en el Edomex.

Placas del Edomex a domicilio ı Foto: Especial

¿Cuáles serán los descuentos de la tenencia del Edomex en 2026?

El subsidio para el pago de la tenencia en el Estado de México estará disponible hasta el 6 de abril del 2026, por lo que las personas que quieran aprovechar este beneficio implementado por la Secretaría de Finanzas deberás hacerlo antes de esa fecha.

Los automóviles que tengan un valor de hasta 638 mil pesos con IVA incluido, y las motocicletas con un valor de hasta 250 mil pesos con IVA incluido podrán disponer de un subsidio del 100 por ciento en el valor de la tenencia, por lo que únicamente deberán pagar el refrendo.

Este subsidio aplicará únicamente a aquellas personas que cuenten con placas que hayan sido expedidas en 2021 o posteriormente, y las personas que cuenten con vehículos o motocicletas con placas del 2020 o anteriores tendrán un subsidio del 50 por ciento del valor de la tenencia.

Subsidio para tenencia Edomex 2026 ı Foto: Especial

Además de esto, aquellas personas que quieran reemplacar los autos de otras entidades en el Edomex podrán tener un subsidio del 100 por ciento en la Tenencia del 2026.

Asimismo, las personas con placas de otros estados que decidan realizar el reemplacamiento en el Estado de México podrán tener una condonación total de los Impuestos sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

Subsidio para tenencia Edomex 2026 ı Foto: Especial

Las personas que renueven sus placas del 2021, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2026, podrán obtener condonaciones del 100 por ciento en tenencia y refrendos del 2024 y de años anteriores.

Para poder tener este subsidio, deberán ponerse al corriente con los pagos de la tenencia y refrendos 2025 y 2026, mientras que quienes cuenten con placas del 2020 o años anteriores podrán tener condonación total de los adeudos de 2021, 2022 y 2023 al realizar el trámite para reemplacamiento.

Para poder realizar este trámite las y los contribuyentes pueden ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente, y en este pueden generar un formato que puede liquidarse tanto en línea como en alguno de los puntos autorizados, entre los que se encuentran bancos, farmacias y tiendas de conveniencia.

Subsidio para tenencia Edomex 2026 ı Foto: Especial

