Cae edil por ligas con crimen

EL PRESIDENTE municipal de Cintalapa, Chiapas, Ernesto Cruz Díaz, detenido ayer por fuerzas estatales y federales, y presentado ante las autoridades competentes.

El presidente municipal de Cintalapa, Chiapas, Ernesto Cruz Díaz, y dos de los funcionarios del ayuntamiento, fueron detenidos por diversos delitos, entre ellos corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la detención del alcalde ocurrió la noche del pasado 5 de enero, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos estatales.

Horas después, la síndica Anayeli Reyes Clemente, y el tesorero Reynaldo Valencia Cruz, fueron igualmente capturados por abuso de autoridad, corrupción, malversación de recursos públicos y presuntos vínculos con el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG), expuso el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.

EL DATO: LA SECRETARÍA de Seguridad dijo que el cargo que ocupaba Ernesto Cruz “no impidió ni condicionó la actuación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia”.

Estas acciones se suman a las aprehensiones de tres policías del mismo municipio, acusados de “halconeo”, detenidos el domingo anterior junto con todos los elementos del cuerpo policial municipal, aunque posteriormente la mayoría fue liberada.

“Se les acusa (a los tres policías) del presunto delito de halconeo y por lo cual podrían alcanzar hasta 15 años de prisión, luego de una reforma al Código Penal aprobada por el Congreso del estado este domingo”, dijo el fiscal Llaven.

EN CHIAPAS la ley se cumple; nadie está por encima de la ley y la seguridad pública se ejerce con institucionalidad, transparencia y sin pactos de impunidad SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL PUEBLO Comunicado



El alcalde Ernesto Cruz, emanado de Morena, también es acusado por la fiscalía de cometer el delito de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad.

La Fiscalía de Chiapas aseguró que “no se permitirán actos que laceren al pueblo chiapaneco, sin distinción alguna y conforme a la política de cero corrupción e impunidad”.

CERO CORRUPCIÓN. Asimismo, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas indicó que la detención del munícipe es “parte de una política firme de cero corrupción, legalidad plena y respeto absoluto al Estado de derecho, sin distinción de cargo, jerarquía o posición política”.

“La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera a la ciudadanía que en Chiapas la ley se cumple, que nadie está por encima de la ley y que la seguridad pública se ejerce con institucionalidad, transparencia y sin pactos de impunidad”, apuntó.

Ambas instituciones señalaron que el detenido fue puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.

PUNTO CALIENTE. Cintalapa está ubicado en los límites con el estado de Oaxaca y ha sido escenario de diversos hechos de violencia en los últimos meses, en razón de la disputa entre los cárteles de Sinaloa (CS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado 29 de diciembre fueron encontrados en este municipio los cuerpos de seis hombres que días antes habían sido levantados en el municipio vecino de Villaflores por un comando presuntamente del CJNG, tras el ataque e incendio a dos bares.

En aquella ocasión, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que las personas privadas de la libertad fueron trasladadas por un convoy de civiles armados, el cual ingresó a Villaflores utilizando patrullas clonadas con insignias de la Secretaría de la Defensa Nacional, además de una camioneta particular.

De acuerdo con medios locales, en esa zona se esconde Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias El Señor de los Caballos, presunto jefe de plaza del CJNG, que en octubre pasado escapó de las autoridades tras un fallido operativo que desató narcobloqueos con la quema de vehículos.

EL TIP: ERNESTO CRUZ fue alcalde de Cintalapa en el periodo 2021-2024 y fue reelecto. Tras su detención, el Congreso de Chiapas debe designar a un edil sustituto o interino.

CRISIS POLICIAL. De igual forma, el domingo pasado, en el municipio de Cintalapa, la totalidad de los integrantes del cuerpo de la policía municipal fue desarmada y detenida. A los detenidos se les confiscaron 75 teléfonos celulares y 23 bolsas con marihuana.

Los agentes fueron trasladados de inmediato a la capital, Tuxtla Gutiérrez, para quedar bajo investigación. El despliegue contó con la participación estratégica de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Los elementos municipales fueron asegurados y trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad para someterlos a procesos de revisión y controles de confianza rigurosos.

Tras concluir las entrevistas, la revisión de expedientes laborales, administrativos y de control de confianza, tres elementos de la policía municipal de Cintalapa fueron judicializados y presentados ante el órgano jurisdiccional por el delito de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

En un video que realizó en su página de Facebook, el edil reconoció que, tras las detenciones, el municipio quedó sin policías municipales, por lo que la seguridad fue asumida por elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y la policía estatal.

“Quiero pedir a la ciudadanía su comprensión, porque no tenemos policías; la seguridad está en manos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y policía estatal; ellos tienen la indicación de atender los temas de seguridad”, dijo.

En diversos comentarios de ciudadanos en las redes sociales, una de las principales exigencias de la población es que se investigue al presidente municipal Ernesto Cruz Díaz, a quien señalan por su presunta responsabilidad en el total deterioro de la seguridad pública.

MANO FIRME. Con la aprehensión de Cruz Díaz sumarían tres ediles en funciones que son capturados durante la actual administración estatal que encabeza el morenista Eduardo Ramírez Aguilar, pues los alcaldes de Frontera Comalapa y Bella Vista fueron detenidos el 5 y 20 de enero del 2025.

El 5 de enero del año anterior, el presidente municipal de Frontera Comalapa, José Antonio Villatoro Herrera, fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) por su presunta relación con la delincuencia organizada.

Junto con el munícipe fueron arrestados otros dos sujetos identificados como Jorge y Juan Manuel, a quienes les aseguraron un vehículo Volkswagen Amarok 4x4 y dos fusiles de asalto, uno calibre .223 y otro 7.62, ambos con cargadores abastecidos.

También fueron asegurados más de 20 vehículos, incluidos cinco de los llamados monstruos, con blindaje artesanal, además de armas, cientos de cartuchos útiles y medio centenar de cabezas de ganado.

Villatoro Herrera resultó estar vinculado con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues es sobrino de Vladimir López Orantes, alias El Ruso, principal jefe de plaza de la organización en la zona fronteriza de Chiapas, además de que es primo de Roger Roblero López, alias El Peque, uno de los jefes de plaza.

El 30 de enero del 2025, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer que Rosember López, presidente municipal de Bella Vista, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE), por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario agregó que Rosember López “fue señalado por varias personas oriundas de la sierra de cometer presuntos actos ilícitos”.