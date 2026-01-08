Celebra Sheinbaum la implementación de la Beca Corazón de Cimarrón en BC

Este jueves en su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró la implementación de la Beca Corazón de Cimarrón para estudiantes de licenciatura en situación de vulnerabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que tendrá una inversión de 134 mdp, impulsada por la Gobernadora Marina del Pilar, a quien envió felicitaciones.

“Qué bueno, felicidades a la Gobernadora de Baja California y a todos los jóvenes, es muy importante que los jóvenes sigan estudiando y que no abandonen sus estudios por razones económicas, muchas felicidades”, expresó la Presidenta en su conferencia Claudia Sheinbaum Pardo, desde la ciudad de Cuernavaca en Morelos.

