Ramírez Bedolla y Semarnat impulsarán certificación obligatoria cero deforestación en el T-MEC

La titular de Semarnat y el Gobernador constitucional de la entidad.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena García, acordaron impulsar una certificación obligatoria contra la deforestación para el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras conocer las acciones implementadas en Michoacán para regular el cambio de uso de suelo por actividades agropecuarias, a través del sistema satelital de vigilancia Guardián Forestal y la certificación voluntaria Pro Forest Avocado, la titular de Semarnat y el mandatario estatal establecieron una ruta de trabajo conjunta para evitar la deforestación de los bosques.

Alicia Bárcena García explicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó coordinar con el Gobierno de Michoacán estrategias para la conservación ambiental y los recursos naturales, de frente a los criterios y lineamientos que serán exigidos con el nuevo T-MEC.

Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que su administración se encuentra lista para colaborar con la integración de propuestas para frenar la deforestación y regular a nivel nacional el cambio de uso de suelo, por lo que equipos de la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente estatal continuarán las mesas de trabajo.

Finalmente informó que a dos años de operar el Guardián Forestal, 2 mil huertas de aguacate de 58 mil registradas en Michoacán, se encuentran bloqueadas para la exportación por deforestar bosques e incumplir con los procedimientos de certificación Pro Forest Avocado.

