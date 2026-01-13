¿Cuándo son las preinscripciones Sinaloa 2026 en línea para educación básica?

La SEPyC abrió el periodo de planeación en línea para educación preescolar, primaria y secundaria, y una vez terminado este periodo, se podrán realizas las preinscripciones en línea.

Del 12 al 30 de enero las madres y padres de familia o los tutores deberán realizar la planeación en línea, y durante este proceso se debe crean una cuenta de usuario con un correo electrónico y número telefónico.

La planeación funciona para que el proceso de preinscipción sea más fácil y rápido, por lo que es importante realizar este proceso completo, y en caso de que exista una duda, se puede consultar el tutorial que tiene disponible la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa (SEPyC).

Proceso de planeación SEPyC ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuándo son las preinscripciones Sinaloa 2026?

Las preinscripciones en línea para educación preescolar, primaria y secundaria contarán con cuatro periodos:

Por principio de orden del 3 al 6 de febrero : Para alumnos que sean inscritos en un plantel en el que algun hermano o hermana se encuentre inscrito; este proceso también aplica para los hijos de trabajadores de la escuela seleccionada, así como para personas con autismo o discapacidad.

Por cercanía del 9 al 13 de febrero : Este periodo es para aquellos alumnos y alumnas que quieran ser inscritos en un plantel cercano a su domicilio o al domicilio donde labora su madre, padre o tutor.

Todos del 16 al 20 de febrero : Para el público en general

Quienes quieran realizar el proceso de preinscripción en las escuelas deberán realizarlo del 23 de febrero al 27 de marzo

Periodos de preinscripción educación básica Sinaloa ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo se hace el proceso de planeación para las preinscripciones de Sinaloa?

Para el proceso de planeación se debe crear un usario con número telefónico y correo electrónico, al que llegará un correo de confirmación en el que aparece un botón con la leyenda “Continuar tu registro”, en el que se debe dar clic.

Proceso de planeación SEPyC ı Foto: Captura de pantalla

El botón te redigirá a una ventana en el que debes crear una contraseña, es muy importante que no olvides cuál es pues la necesitarás durante el proceso de preinscripción en línea.

Correo para el registro de planeación SEPyC ı Foto: Captura de pantalla

Posteriormente debes ingresar nombre, CURP, y fecha de nacimiento de la madre, padre o tutor, así como un segundo número telegónico y la dirección del domicilio particular o domicilio de trabajo.

Una vez registrados los datos de la madre, padre o tutor, se debe ingresar a la Plataforma de Alumno Digital de la SEPyC, en donde debes iniciar sesión con el mismo correo y contraseña registrados.

Cuenta Alumno digital para el registro de planeación SEPyC ı Foto: Captura de pantalla

Una vez iniciada la sesión se debe dar clic en la sección Agregar aspirantes, en donde se debe dar clic en el botón verde que aparece la opción +Agregar aspirante, misma en la que se debe ingresar la CURP, Nombre, fecha de nacimiento, sexo, entidad de nacimiento y parentezco del aspirante a educación básica.

Una vez que los datos se encuentren agregados, se debe dar clic en la opción Comenzar planeación, donde se deberá ingresar la talla de calzado en caso de que el ingreso sea a nivel preescolar.

Luego se debe hacer clic en el botón azul con un ícono de lápiz que se encuentra en la casilla de Planeación, donde se debe seleccionar la opción de preinscripción, que puede ser por principio de órden o por cercanía.

Etapas de preinscripción educación básica Sinaloa ı Foto: Captura de pantalla

Una vez seleccionada la opción deseada aparece un listado de escuelas, en las que se pueden seleccionar máximo cinco opciones, y una vez finalizado este proceso se puede imprimir o guardar el comprobante.

En caso de tener alguna duda sobre el proceso de planeación, las madres, padres o tutores pueden comunicarse mediante el número telefónico 667(8) 46 42 40 en un horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

