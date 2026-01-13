Extraditan desde EU a sujeto requerido en Iguala, Guerrero, por abuso sexual.

En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales (INTERPOL), recibió en extradición de dicho país a Prudencio “N”, requerido por un Juez de Control con sede en Iguala de la Independencia, por el delito de abuso sexual, en agravio de una menor de edad.

▶ #Video | El Gobierno de Estados Unidos entrega a las autoridades mexicanas a un hombre identificado como Prudencio “N” para que enfrente la justicia en el estado de Guerrero. Agentes de la fiscalía local y de la Interpol reciben al sujeto en las instalaciones del aeropuerto… pic.twitter.com/iauydQHiah — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 13, 2026

Derivado de trabajos de investigación, Prudencio “N” fue localizado en el Condado de Orange, California. De acuerdo con las investigaciones, presuntamente el 24 de febrero de 2020 habría realizado tocamientos de índole sexual a la víctima, en el poblado de Tuxpan, municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.

En atención a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América concedió la extradición al Gobierno mexicano, realizándose la entrega del imputado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para ser puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR