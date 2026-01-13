Tiroteo en Yautepec, Morelos, deja un muerto y dos policías heridos

Fiscalía capitalina indaga ataque en edificio de la Roma; hay 3 muertos y un herido

Un enfrentamiento armado entre policías municipales y presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “La Empresa” dejó como saldo un presunto agresor abatido y dos oficiales lesionados por disparos de arma de fuego, en hechos registrados la madrugada de este martes 13 de enero de 2026 en el municipio de Yautepec, Morelos.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales realizaban un operativo de vigilancia en la avenida Rómulo Hernández, en pleno centro de Yautepec.

Según los primeros reportes, los oficiales detectaron dos vehículos que circulaban a exceso de velocidad y, al intentar detenerlos para una revisión de rutina, fueron recibidos con disparos por parte de los ocupantes.

Ante la agresión, se desató una persecución por diversas calles de la localidad, que culminó con un intercambio de disparos entre policías y los presuntos delincuentes. En ese contexto, uno de los atacantes fue abatido dentro de uno de los vehículos.

Los dos agentes heridos por arma de fuego fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se mantiene bajo reserva por parte de las autoridades correspondientes.

En la escena del enfrentamiento, las autoridades aseguraron una camioneta abandonada, tres armas largas de alto calibre y varios casquillos percutidos sobre el pavimento, elementos que forman parte de las diligencias iniciadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El resto de los presuntos agresores logró huir en un segundo vehículo, por lo que hasta el momento no se ha reportado ninguna detención relacionada con el hecho.

Tras el enfrentamiento, personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal se desplegaron en la zona para resguardar el área y continuar con las indagatorias correspondientes, mientras que la Fiscalía estatal quedó a cargo de las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo del presunto agresor abatido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL