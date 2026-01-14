Vivienda para el Bienestar abre la puerta del hogar propio a miles de familias hidalguenses.

El acceso a una vivienda digna en México avanza con una estrategia de alcance nacional que prioriza a quienes más lo necesitan. Uno de los estados donde esta política ya toma forma es Hidalgo, donde gracias a la estrategia de gobierno de Julio Menchaca Salazar, hoy miles de familias podrán adquirir su propio hogar.

Durante “Las mañaneras del pueblo”, Rodrigo Chávez Contreras, director de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), informó que la entidad cuenta con 13 predios que suman 50.24 hectáreas, destinados al desarrollo de 7 mil 976 viviendas.

Los proyectos contemplan casas de 60 metros cuadrados para familias, así como prototipos especiales para jóvenes, de 40 a 45 metros cuadrados, edificados en terrenos donados por los tres órdenes de gobierno, lo que reduce costos y amplía el alcance social.

En San Agustín Tlaxiaca se construyen dos unidades habitacionales estratégicas: una en un predio de DESCTI, de 13.60 hectáreas, con 2 mil 500 viviendas; y otra en un terreno de CITNOVA, de 7.90 hectáreas, con mil 410 hogares.

A este esfuerzo se suma el INFONAVIT, donde su director general, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que en 2025 se contrataron en Hidalgo 11 mil 568 viviendas, ubicando al estado en el noveno lugar nacional, mientras que para el año en curso la meta es llegar a 31 mil 353 viviendas.

El funcionario federal detalló que las personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos pueden acceder a un crédito equivalente al costo promedio de la vivienda, cercano a los 600 mil pesos, lo que hace posible que, al autorizarse, prácticamente obtengan su casa.

Con el Programa de Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de México proyecta beneficiar a cerca de 8 millones de familias, derechohabientes y no derechohabientes, mediante la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, apoyos para mejoramiento y la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que este programa está dirigido “a las familias que menos tienen, las que de otra manera no tendrían acceso a la propiedad de una vivienda”, con el objetivo de convertir el derecho al hogar en una realidad tangible.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR