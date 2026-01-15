Mujeres con Bienestar Edomex: Estas son las fechas del primer pago de 2026

El gobierno brinda un apoyo económico a las mujeres de 18 a 64 años de edad que residan en el Estado de México por medio del Programa Mujeres con Bienestar, con la finalidad de elevar su ingreso económico.

El Programa Mujeres con Bienestar brinda un apoto económico a las mujeres de entre 18 y 64 años de edad que habitan el Edomex y cuentan con situación de pobreza, con la finalidad de dar atención médica, apoyar en la conclusión de estudios en todos los niveles educativos y elevar el ingreso económico.

Este programa brinda cobertura a los 125 municipios del Edomex, dando prioridad a las jefas de familia, mujeres que residan en localidades con alta y muy alta migración, mujeres con discapacidad permanente o que cuiden a personas con discapacidad.

Asimismo, brinda atención prioritaria a las mujeres que se reconozcan como indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres con enfermedades crónico degenerativas, víctimas de delito y mujeres repatriadas.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

¿Cuándo dan el primer pago de Mujeres con Bienestar 2026?

El Programa Mujeres con Bienestar brinda un apoyo económico bimestral de 2 mil 500 pesos, y el primer pago correspondiente al primer bimestre del 2026 será depositado en febrero.

La dispersión de los depósitos se realizará de manera escalonada, tomando en cuenta la primera letra de la CURP, y se realizarán conforme los siguientes grupos:

A a la D: Grupo 1

E a la H: Grupo 2

I a la M: Grupo 3

N a la R: Grupo 4

S a la Z: Grupo 5

Durante el 2026 se espera generar una ampliación en la cobertura del Programa Mujeres con Bienestar, y se estima que este podría llegar a incluso un total de 700 mil beneficiarias del Estado de México.

Mujeres con Bienestar ı Foto: Especial

¿Cuándo depositan el Bono Mujeres Bienestas 2026?

Durante unos meses surgió información respecto a un Bono Mujeres Bienestar, por lo que las mujeres del programa se han preguntado cuándo depositarán el monto de 2 mil 750 pesos de dicho bono.

Sin embargo, toda la información que circula por medio de redes sociales y mensajes enviados por medio de WhatsApp respecto al Bono Mujeres Bienestar es falsa, pues esto incluso podría tratarse de una estafa.

Se pide a las beneficiarias de Mujeres Bienestas hacer caso omiso sobre información que sea difundida fuera de los canales oficiales, como los de la Secretaría del Bienestar y del Estado de México.

Bono Mujer Bienestar 2026 ı Foto: Redes Sociales

