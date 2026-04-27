Fiscalía de Michoacán publica padrón oficial de grúas autorizadas para el arrastre y resguardo vehicular.

Como parte de las acciones para fortalecer la transparencia institucional y dar mayor certeza a la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer el padrón oficial de prestadores de servicios de arrastre y depósito de vehículos correspondiente a la Región Morelia, integrado por empresas y personas físicas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en convocatoria pública.

La integración de este padrón deriva de la implementación de los Lineamientos para el Arrastre y Depósito de Vehículos de la Fiscalía General del Estado, así como del proceso de revisión jurídica, administrativa y operativa realizado por el Comité de Transparencia y Supervisión de los Servicios Relativos al Arrastre y Depósito de Vehículos Asegurados.

Con esta acción, la institución busca ordenar y transparentar la prestación de estos servicios auxiliares, garantizando que la ciudadanía conozca con claridad qué prestadores cuentan con autorización oficial para intervenir en procedimientos de aseguramiento, traslado y resguardo vehicular.

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La medida responde a la necesidad de fortalecer mecanismos de supervisión institucional que permitan prevenir prácticas discrecionales, cobros indebidos o irregularidades en un servicio que históricamente ha generado incertidumbre para las y los ciudadanos.

El padrón institucional quedó integrado por las siguientes empresas y prestadores autorizados:

Grúas Esparta

Multiservicios y Grúas Hernández

Grúas H Dos

Servi Grúas Profesionales

Autotransportes de Grúas Morelia

Grúas AGM

Grúas AGM Copándaro

Seminuevos Muñoz

Grúas y Pensiones Dannys

Padrón oficial de prestadores de servicios de arrastre y depósito de vehículos correspondiente a la Región Morelia. ı Foto: Especial.

La publicación oficial de este listado fue realizada el pasado 24 de abril en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, como parte de la política institucional orientada a consolidar procesos más transparentes, regulados y supervisados.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado prevé emitir una nueva convocatoria pública con el objetivo de ampliar la cobertura operativa y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en beneficio de la ciudadanía.

Con estas acciones, la FGE reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de los derechos de las y los michoacanos, consolidando procedimientos más claros y regulados en materia de aseguramiento, traslado y resguardo vehicular.

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JVR