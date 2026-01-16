Advierten persecución política hacia academia

El Rector José Alberto Abud Flores (c), en su último acto público con estudiantes de la Facultad de Derecho, en enero de 2026

Académicos de varias instituciones de educación superior denunciaron que “la persecución política de la que han sido víctima los periodistas de Campeche ahora se extiende contra los académicos”, luego de la detención y destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), José Alberto Abud Flores.

En un pronunciamiento, más de 80 académicos, investigadores y profesores de diversas instituciones de educación superior del país acusaron que se reprime a quienes mantienen una actitud crítica y autónoma ante la intención del gobierno de ejercer un control absoluto del poder y sin contrapesos.

El Dato. LA SITUACIÓN jurídica de José Alberto Abud se definirá formalmente el próximo domingo 18 de enero a las 8:30 horas, cuando hay cita para la siguiente audiencia.

Sin mencionar su nombre, los investigadores parecieron hacer eco de los señalamientos que apuntan a que, detrás de los hechos en contra del rector Abud están movimientos orquestados por el gobierno morenista encabezado por Lay-da Sansores.

El martes, el rector de la UACAM fue destituido de su cargo apenas unas horas después de ser detenido por policías de Campeche por supuestamente llevar en su camioneta cinco gramos de cocaína. Un día después obtuvo su libertad, pero el proceso penal en su contra continúa.

En el desplegado —que cuenta con el respaldo de figuras como José Woldenberg, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE); Jacqueline Peschard, exconsejera ciudadana del IFE y excomisionada presidenta del también desaparecido Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), y del exrector de la UNAM José Sarukhán—, los académicos señalaron que, apenas liberado, José Alberto Abud Flores se encuentra ante el hecho consumado de su sustitución.

10 bolsitas con 5 gramos de cocaína le encontraron supuestamente al rector

“De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo Universitario de la UACAM, horas después de la detención, personas ajenas a la institución les citaron para que votaran a favor de la destitución del doctor Abud. Pese a su negativa, la madrugada del martes 13 de enero se nombró a Fanny Guillermo Maldonado como rectora interina”, asienta el documento divulgado ayer.

El miércoles pasado por la tarde, Abud, de 73 años, fue liberado y, al término de la audiencia inicial, al salir de la Sala de Juicios Orales, sólo declaró que “vamos a luchar por la libertad y por la justicia social”.

Su representante legal, Edwin Trejo, dijo que la situación jurídica definitiva del académico se resolverá el próximo domingo 18 de enero a las 8:30 horas, fecha en la que se reanudará la audiencia de vinculación a proceso.

También sostuvo que en la detención del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche no se siguieron los protocolos correspondientes y no existen pruebas que acrediten que la presunta droga estuviera dentro del vehículo en el que iba.

Explicó que los policías trasladaron la unidad hasta la fiscalía, junto con el rector y otros dos detenidos, cuando los protocolos periciales establecen que el vehículo debía permanecer en el lugar de los hechos para su procesamiento por personal especializado, con el fin de documentar con certeza el origen y ubicación de cualquier evidencia.

Los académicos demandaron que se brinde al doctor Abud un proceso judicial respetuoso y justo, y se sumaron a las peticiones del Consejo Universitario de la UACAM para que se respete la ley orgánica de su universidad y cese la injerencia externa en los asuntos internos de la institución.

“La autonomía universitaria es la potestad que tienen las instituciones para gestionarse sin la intervención del poder político. Su defensa es la vocación que todos los académicos hemos decidido acoger con la convicción de que es el entorno propicio para la formación de nuestros estudiantes”, señalaron los firmantes.

El pronunciamiento suscrito ayer por más de 80 académicos, investigadores y profesores de diversas instituciones de educación superior del país. ı Foto: Especial