Así se vivió el Desfile León 2026 por el 450 aniversario

Este domingo se llevó a cabo el Desfile León 2026, que comenzó desde las 09:00 horas hasta las 11:00 horas, por lo que se realizaron diversos cierres viales y ajustes en la ruta del transporte público desde las 07:00 horas.

Este 2026 se llevó a cabo el Desfile de León por el 450 aniversario de la fundación de León, y durante este evento se contó con la presencia de carros alegóricos que llenaron las calles de un ambiente festivo.

Por la mañana de este domingo los residentes de León, Guanajuato, pudieron disfrutar de los carros alegóricos que partieron desde el bulevar Adolfo López Mateos, mismos que siguieron su ruta hacia las instalaciones de la Feria de León 2026.

En este desfile participaron contingentes de dependencias de Gobierno como el Instituto Municipal de la Mujer, la Pollicía Municipal, el Heróico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Al comienzo del desfile se contó con la presencia de un robot que realizó una puesta en escena en la que se pudo disfrutar de una coreografía de baile acompañado de algunos menores de edad y una marioneta de un león articulado.

Puesta en escena al comienzo del Desfile León 2026 ı Foto: Redes Sociales

Los carros alegóricos fueron realizados por artistas, esculores y pintores locales, e incluso se contó con pintura en vivo para demostrar el arte de la localidad que llenó de color las calles este domingo.

Se contó conla presencia de diversas figuras reconocidas como Teo González, Don Cheto, exfutbolistas del Club León, y deportistas olímpicos que estuvieron prresentes entre los 11 carros alegóricos.

Desfile León 2026 ı Foto: Especial

Cierres y alternativas viales por el Desfile León 2026

Los cierres viales, que comenzaron a partir de las 07:00 horas, concluyeron a las 12:00 horas de este domingo, por lo que se contó con la presencia de personal de Policía Vial para orientar a los automovilistas y peatones en los cruces principales.

La ruta alterna para que las personas pudieran desplazarte de norte a sur fue el bulevar José María Morelos hasta Juan José Torres Landa, mientras que para desplazarse de sur a norte fueron Juan Alonso de Torres hacia Manuel J. Clouthier, Miguel Hidalgo, Antonio Madrazo, Hilario Medina, Francisco Villa y el bulevar José María Morelos.

En cuanto al transporte público todas continuaron en operación regular; sin embargo, se realizaron modificaciones temporales en las rutas 2, 4, 8, 12, 14, 18, 19, 24, 26, 34, 37, 54, 59, 74, 80, 87 y auxiliares 05, 07, 09 y 15.

Las únicas rutas convencionales que no se vieron afectadas en cuanto a su recorrido fueron la 6, 16, 17, 20, 28, 29, 52, 71, 77, 83 y 84, así como la ruta alimentadora 45 poniente.

Todas las rutas de transprte serán abiertas en cuando se reabran las vialidades y se garantice la seguridad de las y los asistentes, por lo que se recomienda permanecer informados a la información de las autoridades correspondientes.

Ruta del desfile León 2026 ı Foto: Redes Sociales

