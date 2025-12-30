Feria de León: ¿Dónde conseguir boletos gratis y quiénes se van a presentar?

La Feria Estatal de León del 2026 tendrá a varios artistas nacionales e internacionales invitados, por lo que el escenario del Foto Mazda se llenará de espectáculos de varios géneros musicales.
Para la edición número 150 de este 2026, la Secretaría de Turismo realizó una inversión de 150 millones de pesos, que están enfocados en reactivar la economía de la región debido a la cantidad de público que atrae.
Este 2026 la Feria Estatal de León se llevará a cabo a partir del viernes 9 de enero para concluir el miércoles 4 de febrero, y no sólo estará llena de espectáculos, pues también contarán con las artesanías y de la gastronomía de la entidad invitada, San Luis Potosí; y también con artesanos de León, Guanajuato.
¿Qiénes se van a presentar en la Feria de León 2026?
Los conciertos que se llevarán a cabo en el Foro Mazda incluyen a bandas como Enjambre, Foofighters, Pequeños Musical, La Trakalosa de Monterrey, DLD, Los Recoditos, y los Ángeles Azules.
Estos conciertos serán presentados en el Foro Mazda en las siguientes fechas:
- El 9 de enero se presentará Enjambre
- El 10 de enero se presentarán Foofighters
- El 11 de enero se presentarán Pequeños Musical
- El 16 de enero se presentará La Trakalosa de Monterrey
- El 17 de enero se presentará DLD
- El 20 de enero se presentarán Los Recoditos
- El 22 de enero se presentarán Los Ángeles Azules
- El 23 de enero se presentará La Arrolladora
- El 24 de enero se presentará Kinky
- El 30 de enero se presentará Tiësto
- El 31 de enero se presentará Moenia
- El 1 de febrero se presentará Paty Cantú y también Mau y Ricky
- El 3 de febrero se presentarán Banda Machos
- El 4 de febrero se presentará Zoé
¿Dónde conseguir boletos gratis para la Feria de León 2026?
La Feria de León 2026 cuenta con boletos gratuitos y boletos a la venta, y para adquirir los boletos gratuitos se deben realizar únicamente cuatro pasos que son los siguientes:
- Entrar a la página web oficial de la Feria de León 2026
- Da click en el banner de preregistro que diga boletos gratis
- Completa los datos que pide
- Es todo, con eso ya se cuenta con un preregistro para obtener boletos gratis.
Sin embargo, para algunos conciertos estos boletos gratuitos ya se terminaron, como es el caso de Los Ángeles Azules, sin embargo, aún hay boletos a la venta en Línea cero.
Para comprar algún boleo de Línea cero de los conciertos que se darán en el Foro Mazda durante la Feria de León 2026 únicamente debes hacer clic en la imagen del lado izquierdo que dice Foro de la Gente.
Posteriormente encontrarás las imágenes de las bandas y artistas que se presentarán, y debes dar clic en el recuadro amarillo de Línea cero para poder realizar la compra por medio de Ticket One.
Los costos de los boletos de la Feria de León 2026 varían dependiendo de la banda o artista que quieras ver en vivo, y estos van desde los 439.11 pesos hasta los 4 mil 505.34 pesos con cargos incluídos.
