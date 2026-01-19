Fechas y requisitos de Mi Beca Chihuahua Formación 2026

El gobierno de Chihuahua emitió la convocatoria municipal para Mi Beca Chihuahua de Formación para el 2026 para la permanencia y conclusión de los estudios de las y los estudiantes de escuelas públicas.

La convocatoria para Mi Beca Chihuahua Formación 2026 está dirigida a las y los estudiantes de escuelas públicas del municipio de Chihuahua de nivel preescolar, prima y nivel superior.

Mi Beca Chihuahua Formación 2026 será otorgada únicamente a un estudiante por familia, exceptuando los casos que sean debidamente justificados, y los resultados de las y los beneficiarios serán publicados en el periódico de mayor circulación y en los medios oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.

Mi Beca Chihuahua Formación 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Requisitos para la inscripción de Mi Beca Chihuahua Formación 2026

Mi Beca Chihuahua Formación está dirigida para las y los estudiantes de segundo y tercer grado de preescolar, de segundo a sexto grado de primaria, y de segundo a último cuatrimestre o semestre de educación superior.

El reistro en lína para Mi Beca Chihuahua Formación será del 26 al 30 de enero las 24 horas del día en la página oficial de Beneficiarios del municipio de Chihuahua, y las y los estudiantes deen contar con un promedio mínimo de 75 y máximo de 94 en una escala de 100.

La entrega de documentos será del 26 al 30 de enero del 2026 en la zona urbana, mientras que en zona rural estará disponible del 26 de enero al 6 de febrero desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas en ambos casos.

Los documentos que se deben presentar en original y copia de las y los estudiantes son los siguientes:

Acta de nacimiento.

CURP con código QR.

Boleta oficial de calificaciones del cuatrimestre, semestre o ciclo anterior, con promedio mínimo de 75 a 94 en escala de 100 (NO KARDEX). En el caso de preescolar deberá presentar boleta del ciclo (año) inmediato anterior (sin promedio) y para primer grado de primaria deberá presentar certificado oficial de conclusión de estudios de nivel preescolar.

Comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua con antigüedad no mayor a 3 meses.

Constancia de estudios con antigüedad no mayor a 2 meses

Estudio socioeconómico: Si el registro es de manera presencial, será capturado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación; en el caso del registro digital, será capturado por el solicitante a través de la página web

Credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua en caso de ser mayor de edad.

Documentos para Mi Beca Chihuahua Formación 2026 ı Foto: Especial

En caso de menores de edad, también se requieren los siguientes documentos de la madre, padre o tutor de los solicitantes:

Credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua. En los casos en que la madre, padre, hermanos mayores de edad, abuelos o tutor sea de origen extranjero pero que se encuentre residiendo dentro del municipio de Chihuahua, deberán presentar documental que acredite la residencia permanente, adjuntando la carta identidad, expedida por la autoridad municipal competente.

CURP con QR

Para el caso de hermanos o abuelos, deberá presentar copia de las actas de nacimiento necesarias para acreditar la relación consanguínea con la persona solicitante.

En el caso de los tutores deberán presentar el documento legal que lo acredite como tutor legal de la persona solicitante.

Convocatorioa Mi Beca Chihuahua Formación 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.