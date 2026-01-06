Registra Secretaría de Salud de Chihuahua más de 82 mil sesiones de radioterapia otorgadas con acelerador lineal

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Salud, informó que desde el inicio de la actual administración estatal y hasta cerrar el 2025, se contabilizaron 82 mil 467 sesiones de radioterapia otorgadas con acelerador lineal, a un total de 6 mil 049 personas.

De dicha cifra, 44 mil 894 han sido realizadas en el Centro Estatal de Cancerología, donde se ha impactado a 2 mil 056 usuarios, de los cuales, 1,632 han logrado concluir su tratamiento.

Por su parte, el Centro Regional de Radioterapia Zona Norte suma 37 mil 573 sesiones brindadas a cerca de 4 mil pacientes beneficiados, con un registro de 2 mil 035 tratamientos terminados.

En ambos espacios, 2025 resalta como el año en que más sesiones de radioterapia se han otorgado, con 15 mil 391 facilitadas en el recinto con sede en la ciudad de Chihuahua, y 13 mil 775 en las instalaciones ubicadas en Ciudad Juárez.

