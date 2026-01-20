Geraldine Ponce niega demanda por perro policía que intentó morderla: ‘aquí todo está en orden’ | VIDEO

Ante los rumores sobre una supuesta demanda millonaria en contra del Ayuntamiento que encabeza, la presidenta municipal de Tepic, la morenista Geraldine Ponce Méndez aseguró que la información es falsa y afirmó que “todo está en orden”, luego de que un perro policía intentara morderla en el rostro.

Lo anterior, luego de un video ampliamente difundido en redes sociales, en el que se observa a la alcaldesa mientras acaricia a un agente canino que muestra señales de tensión antes de lanzar la mordida, como orejas hacia atrás, postura rígida y mirada fija.

Cuando Ponce se detiene y se incorpora, el animal intenta morderla en la cara, pero es contenido por la persona que lo sostiene con una correa, quien le ordena “¡No!”, mientras la alcaldesa retrocede y toma el incidente con gracia.

Aunque se desconoce la fecha exacta, los hechos habrían ocurrido el pasado 15 de enero, cuando Geraldine Ponce acudió a supervisar de la rehabilitación las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y la construcción de espacios para la unidad canina, conformada por 10 perros.

La alcadesa de Tepic, Geraldine Ponce casi fue mordida por un perro policía. La alcaldesa conocida por sus lujos y por los ojos crikosos que costaron 5 millones de pesos al parecer no fue muy querida por el perro policía... pic.twitter.com/qvFXWGXebL — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) January 20, 2026

Posteriormente, en redes sociales comenzaron a circular noticias falsas sobre una supuesta demanda presentada por la alcaldesa de Tepic contra el propio Ayuntamiento. Según los rumores, Ponce exigía el pago de tres millones de pesos como una especie de “indemnización”.

Sin embargo, la munícipe negó la existencia de dicha demanda y minimizó el incidente con Loky, el perro policía que intentó morderla y sobre el que, aseguró, no es agresivo, sino “curioso”.

“Es falso que haya demandado al Ayuntamiento que encabezo . Es falso que exista una supuesta demanda por tres millones de pesos. Y también es falso que Loky me haya mordido. Es un perrito policía bien entrenado: curioso, no agresivo", dijo en su cuenta de Facebook.

“Lo demás ya lo conocemos: inventar, repetir y esperar que algo pegue. Aquí todo está en orden. Nosotros, como siempre: trabajando y avanzando”, añadió.

cehr