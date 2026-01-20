Tere Jiménez se reúne con presidente de la SCJN, Hugo Aguilar

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, se reunió con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

“Sostuvimos una reunión con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, en la que dialogamos sobre la importancia de la coordinación entre instituciones para fortalecer el Estado de Derecho, la legalidad y el respeto a la Constitución. Este encuentro refrenda el compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, diálogo y visión institucional en beneficio de México y de las y los ciudadanos”, escribió la Gobernadora de Aguascalientes en sus redes sociales,

Tere Jiménez informó del encuentro y destacó el diálogo sobre legalidad y respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la reunión en la Ciudad de México, Tere Jiménez enfatizó que el intercambio de ideas y el trabajo conjunto entre poderes e instituciones son fundamentales para consolidar un marco de justicia y gobernabilidad que beneficie a la ciudadanía.

