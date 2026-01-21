Agresión contra policías deja al menos 6 detenidos en Hidalgo; aseguran 800 litros de hidrocarburo

Agreden a policías en Santiago Tepepa, Hidalgo; hay 6 detenidos y 800 litros de hidrocarburo asegurado.

Una agresión contra policías ocurrió la tarde de este miércoles en la comunidad de Santiago Tepepa, municipio de Acaxochitlán, en Hidalgo. Se reportan al menos 6 detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo acudieron al lugar para dar apoyo a la Policía Municipal en Acaxochitlán; sin embargo, se vieron superados en número, lo que generó los hechos violentos.

En un video que circula en redes sociales, se pudo observar cómo al menos 4 personas agreden a un policía, lo que provocó que sus compañeros realizaran disparos disuasivos.

Después de varios minutos, los efectivos de la Dirección de Seguridad Pública municipal lograron la detención de al menos 6 personas y el aseguramiento de 6 vehículos, con aproximadamente 800 litros de hidrocarburo.

“Elementos de la SSPH brindaron apoyo a la Policía Municipal en Acaxochitlán, tras una confrontación registrada en la localidad de Tepepa. Como resultado del operativo, fueron aseguradas 6 personas y 5 vehículos con aproximadamente 800 litros de hidrocarburo”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo en las redes sociales.

Hasta el momento, no se ha reportado un número oficial de personas lesionadas tras la agresión registrada en la comunidad de Santiago Tepepa.

JVR